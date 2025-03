Ni la lluvia detiene a Shakira en el Estadio GNP

La lluvia no detuvo ni a Shakira ni a los 65 mil fanáticos que se dieron cita en la cuarta fecha de la gira Las mujeres ya no lloran, en el Estadio GNP Seguros, la noche de ayer. Aunque tuvieron que esperar pacientemente para que comenzara el concierto, cubriéndose con improvisados impermeables de hule, cantaron a todo pulmón y bailaron cada uno de los éxitos de la intérprete colombiana.

La lluvia que azotó en algunas zonas de la Ciudad de México mantuvo en incertidumbre a los fans. Cerca de las 21:00 horas se leía: “Por seguridad, estamos esperando unos momentos a que esta tormenta eléctrica se aleje un poco para poder comenzar el show. ¡Gracias por su energía y paciencia!”.

El espectáculo comenzó pasadas las 22:00 horas, pero los ánimos estaban al 100 por ciento. En cuanto Shakira apareció en la pantalla caminando con sus lobas, los gritos no se hicieron esperar.

Sus seguidores se cubrieron de la lluvia con improvisados impermeables, anoche. Fotos|OCESA y Diego Hernández

Incluso la originaria de Barranquilla advirtió que como el piso estaba mojado, si se caía, no se burlaran de ella.

“Esto está muy mojado, espero no caer y si me caigo, prometan que no se van a reír”, dijo Shakira tomando con humor la situación.

En esta cuarta noche, la vocalista sorprendió al entonar “(Entre paréntesis)” acompañada de Grupo Frontera. La artista recibió con abrazos efusivos a los integrantes y respiró hondo.

“Necesito recuperarme de esto”, dijo antes de ponerse su sombrero y comenzar a interpretar el tema.

De la mano de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, Shakira se convirtió en la artista con el mayor número de presentaciones únicas en el Estadio GNP Seguros, gracias a las siete fechas que abrió este año. De acuerdo con representantes de OCESA, en estos conciertos la colombiana logrará conquistar a poco menos de medio millón de fans mexicanos que se darán cita en el recinto.

Las presentaciones de la artista se caracterizan por hacer un repaso por sus mayores éxitos en la industria musical, por lo que en sus conciertos se escuchan temas como “Pies descalzos” y “Te Felicito”, una de sus últimas canciones que actualmente es un éxito mundial.

Las canciones de Shakira han dado cobijo y tranquilidad a sus seguidoras, como el caso de la fanática Karla, de 45 años, quien se dio cita en el show de ayer y aseguró ante La Razón de México que la colombiana la ha acompañado con su música durante gran parte de su vida.

“Gracias a las canciones de Shakira, las mujeres cada vez son más fuertes, no se dejan doblegar. Es una gran enseñanza de ella y nos acompaña siempre”, expresó la fan, quien se caracterizó como el video de “Las de la intuición”.

Las seguidoras aseguraron que Shakira alcanzó este podio del mayor número de presentaciones gracias a su relevancia que en la industria.

“Tengo 42 años y escucho a Shakira desde mi juventud, es increíble. Ese talento en la escritura y la música la acompañan desde siempre, ella es muy talentosa y lo demuestra en todo momento. Seguro por eso logró esto”, dijo la fan Lupita, de 38 años.

También compartió que “gracias a su música uno puede encontrarse a sí mismo”.

El Tip: Se estima que Shakira deje una derrama de cuatro mil millones de pesos durante las fechas de sus conciertos en la CDMX, según la Canaco.

Shakira celebra entre cada canción la fuerza de las mujeres: “Ya no se vale llorar todo el día. Las mujeres también facturan”, ha dicho.