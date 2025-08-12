Mirreyes vs Godínez: la fiesta continúa en Las Vegas

La guerra más divertida del cine mexicano regresa para su tercer round y esta vez se juega todo en la Ciudad del Pecado. Mirreyes vs Godínez: Las Vegas, que llega a los cines el 14 de agosto, marca el regreso de una franquicia que, para sus protagonistas, se siente como “el fin de una era”, pero también como un nuevo comienzo.

Michelle Rodríguez no oculta su entusiasmo, mientras inicia la conversación con La Razón: “Estamos felices, encantados, enamorados y esperanzados a que les guste”, dice con una sonrisa. Regina Blandón completa la idea con un tono reflexivo: “Es raro ver trilogías en México. Aquí no sólo crecieron los personajes, también nosotros como personas, lo cual influye en los personajes que vas haciendo y el bagaje que traes les inyecta otra cosa. Eso se refleja en pantalla”.

El Dato: La primera entrega de la saga, se colocó en la segunda película mexicana más taquillera de 2019, recaudando más de 238 millones de pesos

Esta vez, Nancy y Shimon ya son papás, mientras otras parejas atraviesan crisis existenciales, todo envuelto en el brillo excesivo y la energía inagotable de Las Vegas. Regina Blandón lo resume: “Está bien lindo que lo que se siente como el fin de una era sea así, en grande, extravagante, lleno de luz, diversión,estímulos y sonido”.

Pero rodar en la Ciudad del Pecado no fue nada sencillo. Michelle Rodríguez agrega: “Teníamos que trabajar en los horarios que el Caesars Palace nos daba para no estorbar a los huéspedes”. El reto incluyó visas para todo el elenco y crew, coordinación de agendas, un equipo local y horarios ajustados. Daniel Tovar confiesa: “Además, era muy curioso ver a nuestro director, Chava Cartas, dirigiendo en inglés, toda una maravilla”, resalta entre risas. “Nos quedábamos dormidos mientras estábamos grabando… y allá la fiesta nunca para. Pero el resultado valió la pena, porque además de divertida, quedó una película muy emotiva y emocionante”.

El frío, la bronquitis y la Fórmula 1 complicaron más la producción. “Todo lo que nos pasó para poder hacer esta película es de otra película, todos formados para tramitar la visa, hasta nos regañaron por el relajo que traíamos”, asegura Regina Blandón.

Otro de los percances, destacan es una pantalla gigante que colapsó en el set. Pese a todo, la unión del equipo se fortaleció. Roberto Aguirre lo resume: “Por eso nos sentimos como familia… esa química se nota en pantalla porque es muy real”.

La saga siempre ha enfrentado retos: la primera película arrancó semanas después de un terremoto; la segunda quedó en pausa por la pandemia. Rodríguez resalta: “En la dos nos encerraron en un hotel, estábamos en plena pandemia, con cubrebocas… esos vínculos no se olvidan y son para toda la vida”.

En medio de las dificultades, hubo momentos memorables. la actriz y comediante Michelle Rodríguez lanza la intriga: “Alguien se casó por allá… pero eso ya lo verán en la película”. También hubo caminatas de cinco kilómetros para cruzar calles bloqueadas, fiestas que interrumpían las grabaciones y hasta turistas que reconocieron al elenco en pleno rodaje.

¿Es realmente el final? Regina Blandón responde con picardía: “La cosa de los mirreyes nunca se acaba… y nosotros seguimos jóvenes y abiertos”. Una serie o nuevas entregas no están descartadas.

Protagonizada por Michelle Rodríguez, Regina Blandón, Daniel Tovar y Roberto Aguirre, Mirreyes vs Godínez: Las Vegas no es sólo comedia; es un homenaje a la resistencia del cine mexicano y al trabajo en equipo. La actriz de 40 y 20 lo resume:“Queríamos estrenar en cines y hacerlo gigante… y se logró”.

Mirreyes vs Godínez: Las Vegas

Estreno: 14 de agosto

Director: Chava Cartas

Protagonizada por: Michelle Rodríguez, Regina Blandón, Daniel Tovar, Diana Bovio y Roberto Aguirre