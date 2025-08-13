Henri Donnadieu, muere un ícono de la diversidad

El fundador de El Nueve, primer bar abiertamente gay de la Ciudad de México, falleció a los 82 años en Cuernavaca. Henri Donnadieu transformó un pequeño local de la Zona Rosa en un refugio cultural, político y social para la comunidad LGBT+ en tiempos de represión en México, anécdotas que contó en una de las últimas entrevistas que dio el activista en el programa Al medio día con Solorzano, que se transmite en el canal de Youtube de La Razón

El empresario y promotor cultural, murió este 12 de agosto en Cuernavaca, Morelos. Su fallecimiento marca el fin de una era que revolucionó la vida nocturna capitalina y abrió un espacio fundamental para la diversidad sexual en el país. Nacido en 1943 en la Costa Azul, estudió Ciencias Políticas en La Sorbona y llegó a México en 1976, con la visión de crear un lugar donde la libertad y la cultura convivieran sin ningún tipo de censura.

Junto a Manolo Fernández transformó el restaurante Le Neuf, en Londres 156, Zona Rosa, en El Nueve. El 23 de enero de 1977, el local dejó la gastronomía francesa para convertirse en un club privado, consolidándose como el primer bar abiertamente gay de México. Aunque existió un antecedente en los años 60 llamado El Safari, su corta existencia dejó a El Nueve como pionero en abrir un espacio seguro para la comunidad LGBT+ en un contexto marcado por la discriminación y homofobia.

En apenas 140 metros cuadrados, El Nueve fue refugio para quienes buscaban un lugar donde la diversidad no sólo se toleraba, sino se celebraba. Fue laboratorio artístico y cultural, escenario para bandas como Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacvba, y trinchera contra la censura donde se proyectaban películas vetadas y se presentaba teatro independiente y cabaret. Por sus puertas pasaron figuras como María Félix, Silvia Pinal, Carlos Monsiváis, Andy Warhol, Grace Jones, Sylvester Stallone, Verónica Castro, Pita Amor y un joven Juan Gabriel. Incluso el expresidente Ernesto Zedillo reconoció haber asistido al famoso centro nocturno.

Durante el sismo de 1985 y la crisis del VIH/sida, El Nueve se transformó en un centro de información y apoyo comunitario, impulsando campañas contra la Lgbtfobia y reforzando su papel como refugio activo y espacio de lucha social.

En diciembre de 1989, presiones sociales y políticas forzaron su cierre definitivo. Sin embargo, su espíritu permaneció vivo. Su legado inspiró el libro Tengo que morir todas las noches, adaptado en una serie estrenada en 2024 en la plataforma de streaming, Prime Video.

En 2024, el Museo del Chopo le dedicó la exposición Las noches del 9, que incluyó la presentación de su obra Amour amour. .