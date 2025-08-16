Eddington: Una sátira sobre la psicosis colectiva en tiempos de Covid

› Por Jonathan Eslui

culturaydesfile@razon.com.mx

Después de sobresalir como una de las nuevas voces a tomar en cuenta dentro del cine de terror actual con un par de historias tan inteligentes como perturbadoras y de mostrar su talento para combinar de manera efectiva thriller, drama y comedia con Beau is afraid (2023), Ari Aster regresó este año con Eddington. La cinta, en apariencia, se aleja de lo que había venido haciendo el también director de Midsommar (2019), pero, en realidad, mantiene su ya característico estilo para contar historias y lograr atraparnos en ellas.

Es mayo del año 2020 y la pandemia por Covid está en uno de sus puntos más altos en Eddington (Nuevo México, Estados Unidos), al igual que en muchos otros lugares en el mundo. El alcalde Ted García implementa un confinamiento y exige el uso obligatorio de cubrebocas a todos los habitantes de la zona, pero el sheriff local, Joe Cross, no está de acuerdo con dicha medida de salud, e incluso argumenta que en el pueblo no hay tal enfermedad y que nadie está en riesgo. Esta diferencia de opiniones marca el inicio de una serie de situaciones que sumergirán en el caos a quienes viven ahí.

145 minutos tiene de duración la cinta

La sátira a cargo del cineasta estadounidense, quien también responsable de escribir el guion, nos lleva lentamente por una espiral de caos que alcanza su punto más alto en medio de la desesperación y el miedo de un grupo de personas inconformes con su alrededor, que buscan algo de lo cual quejarse y que simplemente no pueden aceptar que les asusta no saber qué pasará con sus vidas. Humor negro, thriller, drama, ironía y toques de terror le dan forma a este wéstern moderno con tintes de intriga policiaca sobre lo que puede pasar con una sociedad que es llevada al límite y que se encuentra inmersa en sus emociones.

La ingeniosa combinación de géneros cinematográficos que hace el director es complementada por las sobresalientes actuaciones de los responsables de interpretar a los protagonistas: Pedro Pascal, como un alcalde engreído que no es precisamente la persona buena que aparenta ser, y Joaquin Phoenix, como un representante de la ley con aspiraciones políticas que es inseguro e ignorante de su alrededor. Ambos personajes representan los extremos de una lucha sin sentido que resulta de la diferencia de opiniones y de no escuchar al otro, y que suele no llevar a algo bueno, tal como pasa en esta cinta.

El Dato: Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Micheal Ward y Deirdre O’Connell también participan en la película.

Tomando como punto de partida la complicada situación por la que el mundo pasó hace unos años a causa del Covid, Ari Aster nos trae una historia tan oscura como entretenida sobre la psicosis como consecuencia directa de la desesperación y la ignorancia como detonante para llevar al extremo un momento de por sí difícil como lo fue la pandemia. Centrándose en personajes con sus propios defectos, personalidades egoístas y lados oscuros, el director ofrece un retrato divertido, e incómodo para muchos, de lo que él considera que es la forma de ser de una parte de la sociedad estadounidense en años recientes y que continúa en la actualidad.