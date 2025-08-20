La Nueva Ola de Cumbia pone a gozar con su guapachoso ritmo

La cinta tardó ocho años en realizarse. En abril de 2024 se estrenó en el Festival de Cine de Moscú.

La Nueva Ola de Cumbia pone a gozar con su guapachosa combinación de cumbia con géneros como el rock, aderezada con una estética que retoma la lucha libre mexicana y escenarios poco convencionales: los rings donde los gladiadores combaten. Surgida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, resalta las raíces latinoamericanas de sus integrantes.

“Llevamos nuestra cultura más allá de nosotros, porque la conocemos, la amamos. Es como llevársela a alguien más y decirle: ‘Estos nosotros somos: luchadores, fiesteros, felices. Ha sido muy gratificante tocarles a otras audiencias que no nos entienden por el idioma y verlos bailar sabrosamente”, dijo en entrevista con La Razón Luzio Nava, guitarrista de la banda.

El Tip: También tendrás oportunidad de verlos en la Arena Coliseo de Coacalco, en el Estado de México, el próximo domingo 24 de agosto

Después de haber conquistado con covers de My Chemical Romance y La Mosca o de presentar temas inéditos. Ahora La Nueva Ola de Cumbia vuelve a la etapa emo con una versión de “Los malaventurados no lloran”, originalmente de Pandx, pero para bailar y sollozar al mismo tiempo.

“Fui emo, todavía soy. Para mí la época emo fue bien fuerte, entonces, tener la oportunidad de mezclar dos géneros que me gustan mucho como el rock y la cumbia, la música latina que amo, personalmente me encanta”, compartió Chelyn Dion, vocalista de la agrupación.

Darles una nueva vida a canciones que jamás se pensaría que se podrían escuchar en cumbia es la esencia de la banda, pero también quieren seguir haciendo música inédita.

Al haber fundado la banda en Los Ángeles, lugar con un alto porcentaje de población migrante, los miembros de la agrupación no son ajenos a la situación que se vive en Estados Unidos con las políticas del presidente Donald Trump, así que se sienten orgullosos de mostrar la riqueza musical que hay en América Latina.

“Todos conocemos el valor y la fortaleza que viene con la experiencia de migrar para perseguir tus sueños. El mensaje que le damos a la banda cuando estamos allá es eso, que recuerden su fortaleza, que no caigan en el miedo, que recuerden que no hay mal que dure más de 100 años”, dijo el bajista Primitivo Ríos.

A La Nueva Ola de Cumbia le llena de satisfacción recordarle a los latinos que viven en EU su cultura y su música.

“Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de distraer a la gente, recordarle su cultura y compartirla con otra gente, nosotros encantados. Aunque sí ha sido un poco difícil, porque las presentaciones en vivo se han visto algo afectadas. La gente tiene miedo de salir”, compartió el bajista.

La Nueva Ola de Cumbia ofrecerá hoy un show sorpresa en la Ciudad de México y el próximo sábado se presenta en la Arena Infernal de Ecatepec, Estado de México, en un evento que conjuga su música con la lucha libre. Será a las 17:00 horas. “Estar arriba de un ring te empodera”, destacó Chelyn Dion.

Cumbia vs. Luchas

Cuándo: 23 de agosto

Dónde: Arena Infernal (Avenida Jardines de Morelos 165, Ecatepec, Edomex)

Horario: 17:00 horas

Precios: $150 (1 adulto) $100 (dos niños)