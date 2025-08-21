Batman, un superhéroe con sangre azteca

La leyenda del Caballero de la Noche se reinventa desde el corazón de la cultura mexica. Horacio García Rojas, actor mexicano con una trayectoria sólida en cine y televisión, ha sido elegido como el protagonista de Batman Azteca: Choque de Imperios, la nueva producción animada de Warner Bros. Animation, DC Entertainment, Ánima Estudios y HBO Max Latinoamérica. La cinta, una de las apuestas más arriesgadas de DC en los últimos años, presenta a Yohualli Coatl, un joven azteca que, tras el asesinato de su padre a manos de fuerzas invasoras, decide adoptar la identidad del murciélago como símbolo de justicia y resistencia.

En entrevista con La Razón, el actor Horacio García Rojas habló sobre la magnitud de este reto artístico en esta película que se estrenará el 18 de septiembre.

“Es un personaje que me llena de orgullo porque conecta nuestra cultura con un ícono mundial como Batman. Darle voz a Yohualli es un reto y también una manera de mostrar al mundo quiénes somos”, afirmó.

Conocido por sus participaciones en series como Narcos: México y películas de corte histórico y de acción; el también director ha demostrado una versatilidad que lo coloca entre los talentos más llamativos de la escena actual. Sin embargo, este nuevo papel significa un parteaguas en su carrera, pues lo inserta en una de las franquicias más importantes del mundo del cómic y la animación. Su interpretación vocal no sólo busca dotar de fuerza y profundidad al personaje, sino transmitir la identidad de un pueblo que lucha contra la opresión y la invasión.

El Tip: La cinta se estrena dos días después de la celebración de la Independencia de México y tres días antes del Batman Day.

“Batman Azteca es una oportunidad única para mostrar nuestra historia y cultura a nivel global. Me emociona darle voz a un personaje que nace de nuestras raíces y que, al mismo tiempo, dialoga con un mito universal como Batman”, expresó emocionado.

El proyecto, producido en colaboración con Ánima Estudios, no sólo reinterpreta al superhéroe desde un contexto indígena, sino que también apuesta por la autenticidad cultural. Desde la música hasta los elementos visuales, la cinta busca rendir homenaje a la riqueza del México prehispánico, un terreno pocas veces explorado en producciones internacionales de esta magnitud.

Uno de los momentos más esperados fue la participación de Horacio García Rojas en la próxima edición de la Comic-Con de San Diego, donde presentó el tráiler de la película en un panel especial junto a los productores. Para el actor, estar frente a miles de fans internacionales será un desafío, pero también un reconocimiento a la fuerza del talento latino en escenarios globales. “Es emocionante llevar a Batman Azteca a un escenario como la Comic-Con. Es una ventana al mundo que nos permite decir: aquí estamos, con nuestras historias y nuestra visión”, comentó García Rojas, convencido de que la cinta abrirá nuevas conversaciones sobre representación y diversidad en la industria del entretenimiento.

Aunque Batman Azteca marca su presente inmediato, el actor adelantó que ya trabaja en otros proyectos. “También estoy enfocado en lo que viene. Me interesa seguir contando historias relacionadas con el realismo mágico, que nos representen. Presentaré un corto dentro de shorts animado dentro de Shorts México sobre este tema”, concluyó.