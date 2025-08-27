Tour de Cine francés, con más fuerza en México

México es el tercer país a nivel mundial que ve más filmes de Francia, por lo que el Tour de Cine Francés llega con más fuerza este año prolongándose hasta cinco semanas en algunas sedes y se agregan más ciudades. Es “gracias a que tenemos una gran respuesta del público y que podemos contar con las salas llenas”, destacó ayer en conferencia Miguel Rivera, vicepresidente sénior de Programación Global de Cinépolis.

Resaltó que el cine francés en México alcanzó en 2024 “el tercer lugar en número de estrenos, sólo detrás de la producción estadounidense y la nacional”. Además, ocupa el lugar tres, entre los países con mayor número de espectadores en el mundo, sólo detrás de China y Estados Unidos.

El Tip: Entre las películas que se verán está Cuando llega el otoño, de François Ozon, que sigue a una mujer que vive retirada.

Este año, la edición 29 del encuentro fílmico recorrerá el país del 11 de septiembre al 15 de octubre con siete películas inéditas y funciones en más de 210 salas de cine de 69 ciudades del país.

“El Tour se ha celebrado de manera ininterrumpida durante todos estos años, incluyendo los de pandemia. Hemos recuperado a nuestros asistentes, rebasando los 200 mil boletos en cada edición y ya acercándonos a los 250 mil”, compartió Miguel Rivera.

Por su parte, el consejero cultural de la Embajada de Francia, Jean-François Guéganno, puso énfasis en la dimensión única del proyecto.

“Es el festival de cine francés más grande del mundo. No es casualidad: es el resultado de una colaboración ejemplar entre instituciones, empresas y público, que confirma la pasión del espectador mexicano por el cine francés”.

174 salas de cine en CDMX formarán parte del tour

Leopoldo Jiménez, director del Tour y de Nueva Era Films, habló de la selección de largometrajes: “Escoger siete películas siempre es complicado. No reducimos el cine francés a estas cintas, pero buscamos aquellas que resulten atractivas y significativas para nuestro público. El cine popular no está peleado con la calidad”.

En esta edición figuran nombres como François Ozon y Cédric Klapisch, además del debut como director de Daniel Auteuil, junto con miradas frescas de nuevas generaciones

de cineastas franceses.

Por su parte, Clemence Mayoral, coordinadora nacional de la Red de Alianzas Francesas en México, recalcó el valor cultural de esta cita: “El Tour tiene un enorme valor para el público mexicano y, sobre todo, para la red de 31 Alianzas Francesas que se extiende a lo largo del país. Este año, además, inauguramos la Alianza Francesa de Cancún, que se suma

a la celebración”.

Destacó Maestra Violet, de la directora egipcia Bouchra Azizy: “Es un homenaje a la enseñanza, una profesión fundamental para nuestra red, que no sólo difunde cultura, sino también el idioma francés”.

El Tour refuerza cada año su vínculo con las audiencias gracias a los cinebonos y promociones con Club Cinépolis, incluido el sorteo de 12 meses de cine gratis. Y aunque la próxima edición celebrará su 30 aniversario, este año confirma desde ahora que el séptimo arte francés tiene un lugar privilegiado en los espectadores mexicanos. “Son casi tres décadas de tender puentes entre Francia y México”, concluyó Jiménez.