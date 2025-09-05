Giorgio Armani, Adiós al diseñador que transformó la elegancia en lenguaje universal

Fundador de un imperio que revolucionó el prêt-à-porter, Armani se convirtió en referente de modernidad y sobriedad, con su inconfundible sello minimalista, cerrando una vida dedicada a transformar la elegancia en un lenguaje mucho más universal.

Su legado traspasó la moda: vistió a estrellas de Hollywood, colaboró con el cine en clásicos como American Gigolo y expandió su nombre a la hotelería, el deporte y la cultura popular. Su partida marca el fin de una era, pero también confirma la vigencia eterna de su visión estética.

Armani compaginó sus estudios como médico con un trabajo de vitrinista y vendedor en La Rinascente, en Milán. Este trabajo lo llevó a su pasión por la moda. ı Foto: Especial

El Tip: Armani supo dirigir un imperio que abarcó moda, accesorios, perfumes, cosméticos, arquitectura, hostelería y hasta deportes; era propietario del equipo de baloncesto. Olimpia Milano.

El 4 de septiembre del 2025, Giorgio Armani falleció en su hogar de Milán, rodeado de sus seres queridos, poniendo fin a una vida dedicada por completo al arte del diseño y a la construcción de un imperio cultural. La Armani Group anunció su muerte y lo describió como “inventor, fundador y motor incansable” de toda una marca global, que trabajó hasta sus últimos días en colecciones y proyectos en desarrollo, que quedaron inconclusos.

Nacido el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia, Armani había aspirado a estudiar medicina, pero tras cumplir el servicio militar en Milán, encontró su verdadera pasión: la moda. Tras comenzar como vitrinista en La Rinascente, dio el salto en los años 60 al enfoque de diseñador en alta sastrería en la casa Nino Cerruti .

Desarrolló la chaqueta americana desestructurada con líneas suaves y tejido ligero que acompañan el cuerpo. ı Foto: Especial

2 700 Millones de dólares, el valor de la cadena de moda Giorgio Armani SpA

En 1975 fundó su sello, Giorgio Armani S.p.A., inicialmente centrado en moda masculina, con el apoyo y la complicidad de su socio y compañero Sergio Galeotti, y un año después ya incorporaba línea femenina. Su estética minimalista, sofisticada y sobria revolucionó el prêt‑à‑porter internacional, con piezas como la emblemática chaqueta desestructurada que reimaginó la elegancia clásica.

Conocido como “Re Giorgio”, Armani supo dirigir un imperio que abarcó moda, accesorios, perfumes, cosméticos, arquitectura, hostelería y hasta deportes; era propietario del equipo de baloncesto Olimpia Milano. Además, su mirada creativa se extendió al cine, colaborando en el diseño de vestuarios para películas como The Untouchables (1987) y otras producciones internacionales de gran impacto visual.

Borró las líneas tradicionales de género y apostó por pantalones amplios, blazers y siluetas relajadas. ı Foto: Especial

Armani hablaba poco de su vida privada, pero se identificó públicamente como bisexual. Su relación más significativa fue con el arquitecto Sergio Galeotti, su socio y pareja hasta la muerte de Galeotti en 1985. A diferencia de muchos colegas, mantuvo el control total de su marca sin venderla a grandes conglomerados como LVMH o Kering.

Pese a los desafíos de salud, Armani continuó al frente de sus proyectos hasta muy poco antes de su muerte; incluso fue la primera vez que se ausentó de un desfile durante la pasada edición del Milán Fashion Week.

El minimalismo fue un pilar en sus colecciones. Prefirió tonos neutros con cortes precisos pero con movimiento. ı Foto: Especial

Su vida ha inspirado obras de ficción y documentales Made in Milan de Martin Scorsese es uno de los más citados), evidenciando que su estela va más allá de la pasarela; su figura ha sido reinterpretada en la cultura popular como el epítome del creador silencioso que transforma lo cotidiano en belleza duradera y auténtica.

Al momento de su partida, su imperio estaba valuado en más de 10 mil millones de dólares, colocándolo entre los multimillonarios más influyentes del planeta. La Casa Armani anunciará la instalación de una cámara ardiente en Milán, seguida de un funeral privado, como él lo dispuso.

Armani influyó en la incorporación del pantalón de vestir, el traje y el blazer al clóset profesional femenino. ı Foto: Especial

Las figuras clave que asumirán roles de liderazgo incluyen a sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana, su hermana Rosanna y su mano derecha, Pantaleo Dell’Orco.