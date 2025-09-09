Las muertas une el humor de Ibargüengoitia y Luis Estrada

La producción Las muertas une el humor negro del escritor Jorge Ibargüengoitia, autor de la novela homónima, y el director Luis Estrada, quien para esta adaptación le da un giro satírico a la historia de las asesinas seriales Las Poquianchis.

“No debía caer Las muertas en nadie más. Es muy afortunada la forma en la que Luis Estrada con su estilo propio, puede trasladar la novela a la serie, porque son parecidos en muchos sentidos, en su forma de contar las cosas con humor, dándole un giro satírico. La influencia de Luis Estrada es real desde su cine. No hablemos de Jorge Ibargüengoitia y su literatura. Es increíble la unión de estos dos grandes”, dijo a La Razón la productora de la serie, Sandra Solares.

21 Semanas necesitaron para grabar Las muertas

En Las muertas, serie de seis capítulos que llega mañana a la pantalla de Netflix, el también director de La ley de Herodes y La dictadura perfecta adapta el reportaje novelado que escribió Ibargüengotia de la historia de Las Poquianchis, quienes existieron en la vida real y durante sus años de operación asesinaron o mandaron matar a más de 80 víctimas. En el libro de 1977, el autor las rebautiza como las hermanas Baladro y cuenta su vida de manera cruda y realista, pero con un toque de sátira.

“Te das cuenta de que hay una distancia entre esta leyenda que son Las Poquianchis y lo que en realidad pasó. Eso fue de las primeras cosas que pudimos constatar al estar leyendo la ALARMA! contra toda esta investigación y la novela a la par”, comentó.

Para la serie, Luis Estrada se quiso salir de las reglas de las series y debuta en este formato con una producción que apuesta por la magia del cine y lo artesanal.

El Tip: Tras tener acceso al expediente criminal y al juicio de Las Poquianchis, Ibargüengoitia pasó 13 años escribiendo la novela.

“Es recuperar esta mística, esta magia de lo que trae el cine y tratar de colocarlo en este formato de serie. Sí fue ambiciosísima, tuvo un cuadro actoral enorme (154), actores importantes, relevantes para la historia de México. Fue un proyecto muy grande, de difícil factura”, detalló la productora Sandra Solares.

Durante el rodaje de la serie se montaron cerca de 200 sets en los que se recrearon burdeles y oficinas. Se filmó en Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Estudios Churubusco.

“Lo que hicimos es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. En una serie generalmente hay un showrunner, hay varios directores, entregas por capítulo. Esto no fue así, fue como hacer una película grandota, con un solo director. Además, es increíblemente cansado, porque no puedes empezar la posproducción al mismo tiempo que estás filmando”, contó la productora de la adaptación.

Las muertas une el humor de Ibargüengoitia y Luis Estrada Fotos›David Patricio›La Razón

Finalmente, sobre la actualidad que tiene la novela de Las muertas, Sandra Solares comentó: “Definitivamente sí tenemos una cultura de impunidad, de corrupción, de mucha violencia. De eso ha hablado Luis Estrada en su carrera.

“No deja de ser un tema actual; quisiéramos que no fuera así y de ninguna manera queremos justificarlo ni generar ninguna alabanza de ese tipo, sino más bien ponerlo en la mesa, que se hable de ello, que se haga una polémica y, que en un momento dado, pueda compararse con el México de hoy, en función de tratar de llegar a soluciones. Es lo mejor que puedes esperar de cualquier cosa que traiga un tema tan devastador a la mesa”, expresó.

Destacó que al igual que, en otros proyectos con Las muertas, Luis Estrada busca confrontarnos. “Sigue la línea de lo que nos ha dejado a través de sus películas”, dijo sobre este proyecto protagonizado por Arcelia Ramírez y Paulina Gaitán como las hermanas Baladro.

Causan revuelo en la Cineteca Nacional

El director Luis Estrada y parte del elenco de la serie Las muertas, entre ellos Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Joaquín Cosío y Alfonso Herrera, desfilaron en la alfombra roja previa al estreno de esta producción. Estuvieron acompañados del Co-CEO de Netflix. Ted Sarandos, y el vicepresidente de contenido para Latinoamérica, Francisco Ramos. Un nutrido público se dio cita en el recinto, ayer, para ver parte de la adaptación del libro de Ibargüengoitia.

