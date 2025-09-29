Rinden homenaje a José José con concierto sinfónico

A seis años del fallecimiento de José José, su legado sigue intacto. Los temas que lo inmortalizaron continúan sonando en cualquier lugar y entre diversas generaciones, porque “no sólo fue un gran cantante, fue un gran artista”, destacó en entrevista con La Razón Rodrigo Macías, quien dirigirá el tributo Amar y querer. Homenaje sinfónico a José José, El Príncipe de la Canción.

“Estamos hablando de una de las voces más bellas que ha dado nuestro país, no sólo de México, sino de América. Con su sensibilidad, con su carisma, su sentimiento, su alma, nos transmitió, nos conmovió. Yo creo que ser un gran cantante no sólo es tener una gran voz, es ante todo ser un gran intérprete. José José tenía una voz increíble, inolvidable y el legado de sus canciones sigue vivo”, resaltó el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que será la encargada de rendirle homenaje al intérprete de “El Triste”, mañana en el magno escenario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El Tip: También apoyaron el proyecto los hijos del cantante, José Joel y Marysol, quienes se espera que acudan al magno homenaje en el Coloso de Reforma.

Rodrigo Macías compartió que este tributo no representó grandes retos, ya que las canciones de José José son muy “sinfónicas”. Hacer los arreglos para este concierto especial se dio de manera natural.

TE RECOMENDAMOS: Del barrio a la pantalla grande Ariel Miramontes deja a Albertano para debutar en el cine

“No costó nada de trabajo, porque la música de José José es sinfónica; uno escucha las canciones y todas tienen cuerdas, metales, instrumentos de la orquesta. Se dio de una manera natural, sin ningún tipo de complicación, sin forzar nada. Si te acuerdas de la introducción de ‘Amar y querer’, son unos violines; así están las canciones. Vamos a escucharlas con arreglos fantásticos y con la orquesta en vivo”, dijo.

Rodrigo Macías contó que, debido a la profundidad de las letras que interpretó el Príncipe de la Canción, decidieron incluir ocho voces. Debbie Castro, hija de Benito Castro; la soprano Natalia Marroquín, el joven baladista Alfonso Alquifira y el consolidado vocalista Ricardo Caballero. Además de Los Miranda, cuarteto vocal integrado por los hermanos Laura, Cecilia, Verónica y Héctor.

Rodrigo Macías (en la foto) y Mario Santos, ganador del Latin Grammy, trabajaron en conjunto con los herederos del intérprete. ı Foto: Especial

“Estas canciones tan atemporales, tan inmortales, estarían incompletas sin las letras, son profundas, son poemas de amor. Era necesario cantarlas, por eso ese concierto incluye a grandes voces”, comentó la batuta.

En el homenaje, adelantó, se interpretarán más de 30 temas durante más de dos horas, desde canciones bailables, como “Buenos días amor”, “Piel de azúcar” o “Seré”, hasta románticas que ya forman parte de la memoria colectiva del país: “El Triste, “Gavilán o Paloma”, “La nave del olvido”, “Payaso”, “Si me dejas ahora”, “Lo pasado, pasado” y “Lo que un día fue no será”, entre otras más.

“Ningún gran tema de José José está afuera. Hay grandes canciones que están ahí. No va a haber gente desilusionada con la selección. Será un concierto dinámico, habrá popurrís”, contó.

Compartió que Amar y querer. Homenaje sinfónico a José José, El Príncipe de la Canción tiene el aval de Anel Noreña, heredera del intérprete.

“Estamos contentos de que la señora Anel, viuda de José José, haya apadrinado este proyecto, que vaya a estar presente en este homenaje que está hecho para él. Fue un acercamiento muy amoroso, desde la admiración, la humildad, de querer aportar algo a la memoria de este gran artista. Homenajes ha habido muchos, pero no se había tenido la participación de una orquesta como la que va a estar, además del amor con el que hemos hecho el proyecto. Entonces, cuando la señora Anel supo de la sinfónica, estaba muy contenta, muy emocionada”, aseguró el director de orquesta.

Amar y querer. Homenaje Sinfónico a José José

Cuándo: 30 de septiembre

Dónde: Auditorio Nacional de la Ciudad de México

Horario: 20:30 horas

Localidades: de $732 a $2,745