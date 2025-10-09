Flans: Hacemos lo que se nos pega la gana

Entre risas, anécdotas y recuerdos, Ilse y Mimí celebran cuatro décadas de historia como Flans, el grupo que transformó la música pop femenina en español. “Somos las reivindicadoras del pop”, dice Mimí con orgullo. “Hoy por hoy es complicado lanzar un tema inédito, pero dijimos ‘va’, y encontramos a un productor totalmente loco —bendito sea Dios— que creyó en nosotras”. Se refiere a Manu Jalil, quien produjo “Si mañana es nunca”, una canción fresca y actual que las sacó de su zona de confort y que estrenan hoy en plataformas digitales.

“Nos sacaron de lo que sabíamos hacer, tiene inflexiones distintas, pero al final del día hicimos un gran equipo”, agrega Ilse. El tema, autoría de Cecy Leos y Héctor Mena, abre una nueva etapa en la trayectoria del dueto, que no ha dejado de reinventarse desde su debut en 1985 en Siempre en Domingo con “Bazar”. “Ha sido una montaña rusa completa”, admite Mimí. Hemos pasado por divorcios, pérdidas familiares y hasta la partida de Ivonne del grupo, pero seguimos trabajando”.

Tras la salida de su compañera, ambas decidieron continuar. “Sentíamos que no nos íbamos a hallar con nadie más”, confiesa Ilse. Cuidamos el changarro mientras ella hacía sus proyectos. Ha sido un proceso de reinvención constante, pero valoramos mucho que creyeran en nosotras”, añade. Hoy, con el respaldo de Blue Producciones y Universal, Flans lanza un vinilo conmemorativo de su primer disco, remasterizado y con firma de autógrafos. “Se acabó luego, luego”, celebran entre carcajadas. “Es una edición especial para los fans de corazón”.

A 40 años, Flans sigue llenando escenarios junto a Pandora en una gira que ha unido generaciones. “Nos sorprende ver familias enteras: papás, mamás y tres hijos, cantando todas las canciones”, cuenta Mimí.

“No sabemos cómo pasó, pero nos encanta. Quizá porque nunca hemos sido pretenciosas, somos accesibles y honestas. Nos reímos de todo, hasta de nuestros gallos en el escenario”, comenta. Esa autenticidad, dice, ha sido su mayor secreto: “No tenemos el miedo al ridículo. Si algo sale mal, lo convertimos en parte del show”.

La madurez no ha frenado su entusiasmo. “Nos decían: ‘Ya están grandes, dedíquense a tejer’. ‘¿Por?’, respondía Mimí. Ya no hay edad para hacer lo que te gusta, ni para ponerte minifalda, pero seguimos arriba del escenario porque se nos pega la gana”, dice Ilse.

Para ambas, el verdadero legado está en acompañar a la gente a través de la música. “Nos han escrito mensajes hermosos”, comparte Ilse. “Un niño con autismo comenzó a hablar gracias a nuestras canciones. Con eso ya cumplimos en la vida”.

El agradecimiento es el hilo conductor de su historia. “Hemos perdido mucho, pero también hemos ganado amor”, comenta Mimí con voz entrecortada. “El público nos devuelve todo con su cariño”, reconoce.

Entre giras, lanzamientos y nostalgia, Flans reafirma su vigencia con más de 315 millones de reproducciones digitales. “Hoy lo disfrutamos más que nunca. Seguimos pedaleando la bicicleta, con el corazón lleno y la música por delante”, dice satisfecha la cantante Ilse.