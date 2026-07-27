Equipo mexicano de velocidad femenil gana primer oro para el ciclismo de pista en Santo Domingo 2026

El equipo femenil de ciclismo de pista logró el primer oro para México en esta disciplina en Santo Domingo 2026.

Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo consiguieron la primera medalla de oro para México en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de que se impusieron a Colombia en la final de velocidad femenil.

Prácticamente a la par, el equipo varonil también obtuvo la presea áurea en la final de prueba de velocidad por equipos, luego de que Ridley Malo, Jafet López y Edgar Verdugo se impusieron a Colombia con una ventaja de 1 segundo y 54 centésimas.

¡Medalla de oro! 🥇🇲🇽



El equipo mexicano de velocidad femenil: Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola venció en la carrera por el oro al representativo de Colombia🇨🇴.



Primera medalla dorada para la delegación mexicana en el Ciclismo en Pista de los Juegos… pic.twitter.com/4t47BYMCZL — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 27, 2026

Estos oros en ciclismo le permitieron a la delegación de México llegar a 22 metales dorados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

EVG