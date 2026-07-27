Equipo mexicano de velocidad femenil gana primer oro para el ciclismo de pista en Santo Domingo 2026

Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo consiguieron la primera medalla de oro para México en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de que se impusieron a Colombia en la final de velocidad femenil.
Prácticamente a la par, el equipo varonil también obtuvo la presea áurea en la final de prueba de velocidad por equipos, luego de que Ridley Malo, Jafet López y Edgar Verdugo se impusieron a Colombia con una ventaja de 1 segundo y 54 centésimas.
Estos oros en ciclismo le permitieron a la delegación de México llegar a 22 metales dorados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.
EVG
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