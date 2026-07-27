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Equipo mexicano de velocidad femenil gana primer oro para el ciclismo de pista en Santo Domingo 2026

Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo y Jessica Salazar se impusieron en la final de velocidad femenil de ciclismo de pista para darle a México otro oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El equipo femenil de ciclismo de pista logró el primer oro para México en esta disciplina en Santo Domingo 2026.
El equipo femenil de ciclismo de pista logró el primer oro para México en esta disciplina en Santo Domingo 2026. Foto: X @OlimpismoMex
Por:
Enrique Villanueva

Jessica Salazar, Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo consiguieron la primera medalla de oro para México en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, luego de que se impusieron a Colombia en la final de velocidad femenil.

Prácticamente a la par, el equipo varonil también obtuvo la presea áurea en la final de prueba de velocidad por equipos, luego de que Ridley Malo, Jafet López y Edgar Verdugo se impusieron a Colombia con una ventaja de 1 segundo y 54 centésimas.

Estos oros en ciclismo le permitieron a la delegación de México llegar a 22 metales dorados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

EVG

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