Cecilia Toussaint, más que una rockera

Cecilia Toussaint se define como una intérprete que le gusta hacer de todo. Siempre ha querido que la vean como eso más allá de una cantante de rock y una voz femenina que en la escena fue punta de lanza.

Dos discos que demuestran ello son Cromático y El lado sur de mi corazón, lanzados en pandemia y los cuales por fin podrá presentarlos en el Festival Vive Latino y en un concierto en solitario en el Teatro de la Ciudad de México.

“Siempre he peleado por ser tomada en cuenta como intérprete más allá de una cantante de rock, tenía ganas de hacer un disco que me definiera sonoramente, entonces así nació Cromático, cada canción tiene su universo sonoro, su propio color. Me representa como la cantante que soy, la intérprete que he sido siempre, a la mujer que le gusta hablar de ciertos temas y le gusta toda la música”, compartió en entrevista con La Razón.

En el Vive Latino, el próximo 19 de marzo, dará a sus seguidores una probadita de lo que será su espectáculo El lado sur de mi corazón Cromático, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto, donde adelantó, contará con invitados especiales, el próximo 26 de marzo.

“Llegó contenta, consciente de que no está fácil, muy ilusionada porque me presento en el Vive Latino estrenando dos discos, hace mucho tiempo que no sacaba material, el 2020 y 2021 estuve dando a conocer mucha música, es importante presentar parte de este proyecto en vivo”, señaló.

En su último álbum, El lado sur de mi corazón, Cecilia Tou-ssaint reúne una selección de 10 canciones del repertorio musical argentino: “Te agradezco el amor”, “Esperando nacer”, “Blue”, “Vivo”, “Mientes”, “Prométeme paraíso” y “No soy un extraño”, por mencionar algunas.

“Fue una tarea titánica porque hay muy buenos compositores, mucha gente talentosa. Conté con la ayuda de quien fue mi productor Tweety González, productor también y tecladista de Fito Páez, Gustavo Cerati y Soda Stereo; tengo otro amigo en Argentina que también me estuvo apoyando”, señaló la vocalista.

Después de esa difícil tarea, al final eligió 10 temas, “que merecían estar en ese momento ahí, creo que hice un trabajo equilibrado, hay gente de mucho tiempo, contemporáneos, es la gente más representativa de cierta época del rock en Argentina. No era hacer un disco de covers, sino un álbum de buenas canciones, de buenos compositores, ése fue mi criterio, no necesariamente las más conocidas, sino temas que para mí fueran importantes y me permitieran hacer un buen trabajo creativo como intérprete”, agregó.

Toussaint, vocalista de “Corazón de cacto”, no descarta que después pueda lanzar un volumen 2 de El lado sur de mi corazón; sin embargo, es algo que irá definiendo.

“Me encantaría (un volumen 2 del álbum), hay mucha música que se quedó en el tintero, pero no terminaría nunca, además hay muchos músicos mexicanos con los que quiero estar trabajando… Me gusta también esta parte de compositora que exploré en Cromático, tengo que pensar qué paso sigue”, refirió la también actriz.