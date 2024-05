Eli Roth regresa con psicótico equipo de héroes

En el marco de la CCXP México, Eli Roth, uno de los directores más representativos del cine de terror de los últimos años, llegó a nuestro país para hablar de Borderlands, adaptación cinematográfica del popular videojuego homónimo. El cineasta compartió con sus fans algunos detalles de su cinta, que combina acción, ciencia ficción y comedia, contando con las actuaciones de Cate Blanchett, Edgar Ramirez, Kevin Hart, Arianna Greenblatt, Florian Munteanu, Jamie-Lee Curtis y Jack Black.

En conferencia de prensa, Eli Roth recordó la primera vez que visitó México y mencionó también que ésta es la segunda ocasión que visita nuestro país en menos de un año, ya que en noviembre pasado vino como invitado del festival de cine Mórbido. Igualmente mencionó que su esposa lo acompañó en este viaje y que ella lo quiere aprovechar para ir al Mercado de Sonora a buscar cosas de santería, además de que ya le han dado ganas de buscar una casa para vivir en CDMX.

Hicimos una película muy divertida y que tiene un gran sentido del humor, cuando la audiencia la vea de inmediato se dará cuenta de que nos estábamos divirtiendo mientras la hacíamos

Eli Roth

Cineasta

“El reto de adaptar el videojuego y hacer esta película era demasiado difícil, sin embargo mi intención era hacer una película de ciencia ficción que fuera grande, divertida, loca y salvaje como Star Wars, Escape de Nueva York o Barbarella, que son películas del género que disfruto mucho y en las que me inspiré para hacer ésta; el principal error al hacer una película basada en un videojuego es querer recrear ese juego en la pantalla y es por eso que esta vez trabajé muy de cerca con el creador de Borderlands, a quien le pedí permiso para hacer algunos cambios y lograr una película de ciencia ficción como la que yo quería hacer”, compartió.

“Para esta película tuve la oportunidad de tener al mejor elenco con el que he trabajado en mi vida e incluso tuve la fortuna de trabajar con dos actrices ganadoras del Oscar, éste es sin duda el elenco más divertido con el que he trabajado y fue asombroso ver a Cate Blanchett usando un lanzallamas”, señaló emocionado.

“Hicimos una película muy divertida y que tiene un gran sentido del humor, cuando la audiencia la vea de inmediato se dará cuenta de que nos estábamos divirtiendo mientras la hacíamos; por ejemplo, en el videojuego hay un robot muy detestable que no se muere sin importar cuantas veces le dispares, la mayoría de las veces le disparan solo para pasar el tiempo y cuando estuve con el creador del juego le pregunté qué pasaba con todas esas balas y me contestó que nunca había pensado en eso, entonces me acordé de mi perro al que no le gusta que veas cuando hace del baño y se me ocurrió que en la película el robot desechara todas las balas que le disparan como si estuviera haciendo del baño y que Cate lo viera en algún momento y le preguntara qué hacía, parecía algo ridículo que interrumpía la película, pero resultó muy divertido”, contó entre risas.

Borderlands se estrenará en cines mexicanos el próximo 8 de agosto y los fans de Eli Roth deben prepararse para ver una aventura delirante algo diferente a lo que suele hacer, pero que logra mantener su estilo característico al momento de contar una historia.

La primera edición de la CCXP México seguirá con dos días más de actividades en el Centro Citibanamex.

Fiesta friki

Así se vió el primer día de la CCXP.

Pokémon y Nintendo reunieron mucha gente. Fotos: Carlos Mora

Una estatua de Gundam se robó las miradas. Foto: Carlos Mora

Álvaro Morte y Sydney Sweeney hablaron de Inmaculada. Foto: Carlos Mora