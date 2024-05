Anne Hathaway protagoniza la nueva película romántica de Prime Video ¿inspirada en Harry Styles?

Ya está disponible en Prime Video la nueva película de Anne Hathaway, La Idea de Tí, donde la reconocida actriz es protagonista junto al joven Nicholas Galitzine, la cual se dice que es una historia basada en una fanfic (ficción creada por fans) sobre Harry Styles cuando pertenecía a la boyband, One Direction.

La Idea de Tí se ha convertido en todo un éxito, puesto que en la historia dramática y hasta polémica donde el personaje de Anne Hathaway se enamora de un chico bastante más joven que ella, terminó por conquistar a la audiencia, aunque no estuvo exenta de críticas al revelarse el tráiler.

Fue este 2 de mayo cuando se estrenó la película en Prime Video, pues se trata de una cinta original de l a plataforma que explora la histroia de la relación prohibida entre un joven artista multimillonario y una mujer mayor que él.

Tráiler de 'La Idea de Tí', la nueva película de Anne Hathaway

La Idea de Tí está basada en la novela de Robinne Lee, donde la trama se centra en una mujer llamada Solene (Anne Hatahway), quien es una madre soltera de 40 años, quien conoce a Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), quien con tan solo 24 años, ya es el líder de la boy band August Moon, la más famosa del momento.

¿'La Idea de Tí' se basa en Harry Styles?

Desde que se lanzó el libro en el cual está inspirado la nueva película de Anne Hathaway, se habló de cómo el mismo estaba inspirado en la boivand one direction y particularmente en Harry Styles, pues aseguran que hay similitudes físicas entre el protagonista y el cantante.

Sin embargo, la autora ha negado los rumores en el pasado, al decir, “asumir que una novela con una celebridad ficticia en una relación debe basarse en una celebridad existente (en este caso, Internet ha decidido, Harry Styles) es poco imaginativo en el mejor de los casos y sexista en el peor".

Nicholas Galitzine interpreta “Closer” en ‘LA IDEA DE TI’.pic.twitter.com/czfXJl0faX — Kna (@Khanapop_) April 25, 2024

Así reaccionan a 'La Idea de Tí'

"La idea de ti es tan maravillosa, mejor dicho, Anne Hathaway y Nicholas Galitzine son tan maravillosos", "La idea de ti es la clásica película romántica que me hace creer en el amor, LA AMÉ" y "La idea de ti me dejó con esperanzas de encontrar al amor de mi vida a los 40" fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales, quienes se encontraron sorprendidos al descrubrir una romántica historia sobre como para el amor, no hay edades.

A pesar de ello, hay quienes sí se encuentran algo contrariados por la historia detrás de la polémica película puesto que en la misma, la protagonista le lleva 20 años a su interés amoroso.