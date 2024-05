Polémico beso en la serie de Chucky genera fuertes críticas, 'lo más horrible que he visto'

Hace poco, la tercera temporada de la serie de Chucky llegó a su final, con una escena que se ha viralizado en redes sociales y ha generado fuertes comentarios en redes sociales, puesto que reprueban las acciones que suceden en los últimos minutos de la serie sobre el muñeco diabólico.

El video que circula en redes sociales consta de una escena en particular, donde Chucky comparte un beso gay con otros de los personajes e la serie. Esto desató un gran debate en internet, pues el público comenzó a señalar el extraño momento,

Al inicio, el público que no suele ver la serie de Chucky, disponible en Star+, pensó que se trataba de un video editado, pues en la actualidad es común ver material que parece real, más no lo es. Sin embargo, en realidad en la serie hubo un beso entre Chucky y un joven.

te puede interesar Netflix estrena la nueva película de Manolo Caro sobre el narcotráfico desde una nueva perspectiva

El controversial beso de Chuky en su nueva serie

Muchos señalaron a la serie por hacer alusión a la pedofilia con la extraña escena, pues si bien el actor es mayor de edad, interpreta a un menor, mientras que Chucky es un asesino de más de 40 años dentro del cuerpo de un muñeco.

Sin embargo, las preferencias sexuales del muñeco diabólico no cambiaron y al parecer, se trata de una escena sacada de contexto.

En el video original, se puede ver a Chuky besar a un joven. Sin embargo, el clip en realidad se trata de un momento de la serie donde el chico, llamado Jake, tiene una alucinación al estar poseído por el muñeco diabólico.

"Chucky":

Porque se puso rara la cosa en la serie de Chucky.pic.twitter.com/CHSb0pon0H — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 3, 2024

Lo que pasa en la realidad es que su novio, Devon, le da RCP para sacarlo del trance y devolverlo a la vida. Así que aunque la escena es real, en realidad no sucedió en la serie de Chucky.

Critican a la serie de Chucky por la extrana escena

Algunos usuarios han criticado a la serie de Chuky por la escena que se ha viralizado en redes sociales. En este sentido, los comentarios atacan a la misma por promover la pedofilia:

“Los productores de series ya no disimulan su intento de normalizar la pędøfilia. Serie Chucky, fragmento del capítulo transmitido el 1 de mayo”, “¿Chucky no es un muñeco con el alma de un asesino como de 40 años y el morro es menor de edad?”, "lo más horrible que he visto" y “De Chucky el muñeco asesino a Chuky el muñeco pedofilo, no se cuál da más miedo” han sido algunos de los comentarios al respecto.