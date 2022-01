Elis Paprika: Falta presencia femenina en los festivales

Elis Paprika, fundadora de Now Girls Rule —iniciativa que impulsa proyectos de mujeres— y una de las principales cantantes independientes de México, asegura que, pese a los avances obtenidos, todavía falta mayor presencia de las mujeres en festivales de música.

Este año la intérprete jalisciense forma parte del cartel del Vive Latino, donde en su lineup, los únicos proyectos liderados por artistas son el de ella, Julieta Venegas, Bruses, Vanesa Zamora, Cecilia Toussaint y la agrupación The Marias.

“Es una lucha que se lleva desde hace mucho tiempo, lo necesitamos en todos los festivales, no nada más en Vive Latino, es tener más presencia femenina, pero también en los medios de comunicación y en nuevos espacios”, expresó en entrevista con La Razón.

Es empezar a trabajar desde todos, me encantaría que en 20 años no existiera Now Girls Rule, eso quería decir que entramos a un rollo más equitativo