Fela Dominguez se siente empoderada en José el soñador

La cantante y actriz Fela Domínguez se siente empoderada en la obra de teatro musical José el soñador, al ser ella quien como narradora lleva el hilo conductor de esta historia donde los personajes son predominantemente hombres.

“Es un privilegio, me da un sentimiento de empoderamiento espectacular, porque al final es un papel que se pensaba para un hombre, qué bonito que la narradora haya sido mujer. Casi todos los personajes, a excepción de la esposa de Jacob, son hombres, los personajes que llevan la historia son ellos. Creo que hay cosas que podemos dar como mujeres que el hombre no, esta sensibilidad que podamos tener”, expresó en entrevista con La Razón.

Fela Domínguez después de prestar a Nara en el live action de El rey león llega a José el soñador. Interpreta 18 de las 22 canciones de la obra de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. En las primeras funciones ha brillado en el montaje.

“Todavía estoy impactada con la respuesta del público, estoy sorprendida, es algo que se agradece después de tanto tiempo de ensayos y sacrificios para lograr un papel como éste, me siento una mujer muy afortunada. Siempre he querido incursionar en el teatro en México de la mejor manera, creo que con este papel se me abrieron las puertas, estoy feliz”, destacó.

Aunque ahora disfruta de cada función del musical de Broadway, que recientemente llegó a la Ciudad de México, reconoce que el camino no ha sido fácil, por lo que cada día es un esfuerzo para llegar al 100 por ciento en cada función.

El reto más grande para mí fue aprenderme 18 canciones, las cuales son bastante complejas, siempre he dicho que cantar en mi idioma es más difícil que en inglés, sobre todo aquí que soy una cuentacuentos

Fela Domínguez

Cantante y actriz

“Soy una persona que le encanta desvelarse, uno de los sacrificios más grandes ha sido dormir, decir no a ciertas cosas para llegar sana y salva a cada función. Un personaje tan grande requiere sacrificios, tengo que cuidar mi voz, invierto en un foniatra cada semana para que me revise mis cuerdas vocales ya que llego a tonos demasiado complicados en el musical”, compartió.

También se cuida para no volver a contraer coronavirus. “Si tengo que ir a una fiesta procuro no ir, evito las aglomeraciones por la parte del Covid, me contagié hace un mes, pero te puedes volver a enfermar en cualquier momento. Estoy cuidándome al extremo para poder llegar a cada función, pero estoy segura que cada una de las cosas que se sacrifican lo valen”, agregó.

Cada día que se presenta en el Centro Cultural 1 implica un desafío, confesó, ya que es muy distraída y la puesta en escena exige una gran precisión.

“No puedo desconcentrarme en ningún momento, tengo que estar 100 por ciento pendiente de lo que estoy diciendo y cantando, estamos subiendo escaleras todo el tiempo.

“Requiere demasiada concentración para todos, estamos cantando, actuando y bailando todo el tiempo, las coreografías son milimétricas, estamos trabajando con pantallas que se mueven en el escenario, no podemos estar ni tantito adelante ni atrás, tienes que estar justo al lugar donde se te asignó”, contó.

José el soñador, bajo la dirección de Mariano Detry, aborda la historia de José (Carlos Rivera), hijo de Jacob, un joven que vive en Canaán junto a sus 11 hermanos, quienes lo envidian porque es el favorito de su papá. Cuando le regalan una túnica multicolor sus hermanos lo venden como esclavo y fingen su muerte.

“Es un musical con un mensaje precioso que nos viene a todos en este momento de tanta crisis, habla de sueños y de fe”, dijo Fela Domínguez.

Abre su alma en su disco debut Con todo y caos

Fela Domínguez abrió su alma en su primer disco Con todo y caos, el cual se conforma de 10 canciones en las que habla de vivencias propias al terminar una relación tóxica.

“Viví una relación tóxica hace no mucho, entonces durante la pandemia tuve la oportunidad de hablar de ello en canciones, creo que este disco es vivencial, habla del amor propio, de cómo salir de una relación tóxica”, compartió la intérprete.

De los temas que incluye el álbum lanzado a principios de febrero, una de las canciones es la que más guarda en su corazón es “Debajo del agua”, que le dio su alumna Emilia Vega, de 22 años.

“Habla sobre el proceso de la ansiedad, lo que sentimos cuando tenemos ese padecimiento. Es de las canciones más fuertes del disco”, explicó.

La vocalista celebra que no solamente ella sino otros artistas estén abordando temas relacionados con la salud mental o de otro tipo de relaciones afectivas.

“Platicar de lo que uno vive es ayudar a los demás, creo que abrir mi corazón no fue tan malo, porque a veces es complicado presentarte vulnerable hacia la gente. Fue muy importante darme cuenta de eso, muchos artistas lo están haciendo, están hablando del caos que parece que no va a terminar, pero del que salimos triunfando”, agregó Domínguez.