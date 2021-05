Festivales de música en EU y España le dan un respiro a México

La vuelta de festivales musicales con público presencial como el Primavera Sound, en España, el Austin City Limits Music, el Lollapalooza, el Life is Beautiful y el Electric Daisy Carnival, en Estados Unidos, le dan un respiro a las empresas dedicadas al ámbito del entretenimiento y viajes en México, pues algunos connacionales están planeando acudir a esos encuentros ya que a más de un año de pandemia ansían regresar a las experiencias de los espectáculos en vivo.

“Esto nos está permitiendo que a finales de julio y principios de agosto empecemos a observar una reactivación de los eventos masivos. Lollapalooza tendrá capacidad full, de 100 mil personas por día, lo cual nos demuestra que hay una clara recuperación respecto a la pandemia y esto se ve reflejado no sólo en la cantidad de festivales que se van a llevar a cabo entre finales de julio y mediados de noviembre, sino que también empezamos a tener un repunte de actividades bastante marcado, de gente que está con la intención de asistir a estos eventos. Es una buena noticia para el medio del espectáculo y los amantes de los festivales musicales y conciertos”, señaló a La Razón Enrique Rébora, director de Live Tours, agencia de viajes enfocada en espectáculos musicales y deportivos.

Hasta ahora, Estados Unidos es el país donde para la segunda mitad del año regresarán más festivales de música, como el Outside Lands Festival, en San Francisco, que se realizará en octubre y cuyo cartel está encabezado por Tame Impala, The Strokes y J Balvin; el Life Is Beautiful de Las Vegas, que será en septiembre con Billie Eilish como headliner; el Bonnaroo Music & Arts Festival, que igual tendrá lugar ese mes, pero con bandas y artistas como Foo Fighters, Lizzo , Tame Impala y Lana del Rey; y el Electric Daisy Carnival, en Las Vegas, que en octubre celebrará sus 25 años de existencia.

La música en vivo suena de nuevo.







​Lollapalooza, del 29 de julio al 1 de agosto

Bonnaroo Music & Arts Festival, del 2 al 5 de septiembre

The Supernaturals, del 3 al 5 de septiembre

Life Is Beautiful de Las Vegas, del 17 al 19 de septiembre

Rebel Rock, del 24 al 27 de septiembre

Electric Daisy Carnival, en Las Vegas, del 22 al 24 de octubre

Outside Lands Festival, en San Francisco, del 29 al 31 de octubre

Tortuga Music Festival, 12 de noviembre Algunos encuentros en Estados Unidos son:

Lollapalooza volverá a Chicago del 29 de julio al 1 de agosto para celebrar su 30 aniversario con artistas de la talla de Foo Fighters, Post Malone y Miley Cyrus. Además de la participación del cantante mexicano Ed Maverick. Para asistir será necesario un certificado de vacunación Covid-19 o resultado negativo de una prueba de coronavirus, por ello algunos connacionales que planean ir al festival aprovecharán para inocularse.

“La gente está pensando en viajar a estos eventos y vacunarse. El interés es muy grande, estar resguardados los últimos 16 meses ha hecho que muchas personas estén motivadas para volver a la experiencia de los espectáculos en vivo, siempre y cuando se contemplen ciertos protocolos; estamos esperando conocer un poco más de información de algunos cuando la fecha se vaya acercando”, refirió Rébora.

Todo 202O fue muy complicado porque pasamos a tener

una proyección de ventas y de trabajo de más de 20 por ciento, con respecto a 2019, a no tener nada”

Enrique Rébora

Director de Live Tours

Por esa razón Live Tours, a partir del junio, comenzará a ofrecer paquetes para acudir a alguno de los festivales confirmados en Estados Unidos.

“La gente está más tranquila entendiendo que la gran mayoría o la totalidad de los adultos y ancianos del país vecino ya van a estar completamente vacunados, esto está permitiendo este resurgimiento y reactivación, por eso quien viaje allá se va a sentir muy cómodo. Los protocolos para los extranjeros se van a mantener, vas a tener que hacerte una prueba de antígenos o PCR para poder ingresar, lo cual va limitando las posibilidades de contagio y de que haya un repunte de la enfermedad”, resaltó Enrique Rébora.