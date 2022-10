Nora Velázquez: Ripstein me descubrió haciendo a Chabelita

La actriz y comediante mexicana Nora Velázquez cuenta a La Razón que el aclamado director Arturo Ripstein fue quien la descubrió como actriz dramática mientras interpretaba su famoso papel de Chabelita. Su primer estelar en este género lo logró con el filme El callejón de la amargura y ahora en su segundo protagónico, en Cosas imposibles, de Ernesto Contreras, es una de las nominadas a Mejor Actriz en los Premios Ariel, junto a artistas como Sylvia Pasquel e Ilse Salas.

“Don Arturo Ripstein me descubrió en YouTube haciendo a Chabelita y entonces dijo: ‘Esta señora sí es actriz’, y me llamó a trabajar con él en La calle de la amargura”, compartió la actriz.

Ahora que compite en una de las categorías principales de los premios Ariel, confiesa que no lo puede creer.

“Jamás me lo imaginé (estar nominada) ni de casualidad, siempre ha sido el amor a mi trabajo. Tienes la responsabilidad de que si te dan un papel tienes que sacarlo a como dé lugar, trabajando horas, pensando, analizando, lo que tengas que hacer, y ha sido un privilegio”, comentó la actriz.

Todos los comentarios que me han llegado han sido maravillosos. Muchas señoras me han dicho: ‘Viví esa experiencia y logré salir, como Matilde

Nora Velázquez

Actriz

Nora Velázquez expresó su gratitud por la nominación y aseguró que tras recibir la noticia pasó tres noches sin dormir por la emoción. Narró que se enteró mientras grababa un programa de televisión: “Estábamos Sylvia Pasquel y yo juntas, grabando Como dice el dicho y en una pausa que nos tocó, ella se puso a buscar a las nominadas para el Ariel. De repente que me dice: ‘¡Estoy nominada!, ¡Wow!’, y sigue revisando y me dice: ‘¡Tú también estás nominada!’, y las dos ahí gritando...”, relató.

La actriz recibió la nominación por su interpretación de Matilde en Cosas imposibles, un feel good movie que sigue la historia de una mujer que vive atormentada por su esposo abusivo, a pesar de que él ya falleció, pero encuentra sentido en su vida cuando forja una amistad con su vecino, Miguel, un joven inseguro y desorientado de 19 años interpretado por Benny Emnanuel. La película ha sido descrita por la crítica como entrañable y ha destacado la actuación de su protagonista, quien también está nominado para el galardón a Mejor Actor.

Habemos actores que jamás vamos a lograr la dulzura de alguien que vive en ese contexto, y hay actores naturales que les falta mucho para construir personajes

Ilse Salas

Actriz

Nora Velázquez aseguró que para ella fue un honor trabajar en el proyecto y compartir créditos con todo el elenco y el equipo de producción. Asimismo, apuntó que le conmueve la recepción de la cinta por parte del público.

“Todos los comentarios que me han llegado por redes sociales han sido maravillosos. Muchas señoras me han dicho: ‘Yo viví esa experiencia y logré salir, como Matilde. Me trajo a la memoria el tiempo que fue tan difícil de enfrentar cuando se viven ese tipo de situaciones’”, concluyó la actriz.

. Gráfico: La Razón de México

“Recuperé la sorpresa, la naturalidad y el juego”

En Plaza Catedral, filme del director panameño Abner Benaim en el que Ilse Salas interpreta a Alicia, una mujer que se desvincula de todo lo que la rodea tras la muerte de su hijo, la actriz aseguró que le devolvió frescura a su carrera, ya que recuperó “la sorpresa, naturalidad, el juego”.

“Es no estar tan casados con una idea de lo que vas a interpretar, sino dejar que pasen las cosas, eso ocurrió y fue muy enriquecedor”, comentó a La Razón Salas, quien por este drama está nominada a Mejor Actriz.

Tuvo la oportunidad de compartir pantalla con Fernando Xavier de Casta, actor natural de origen panameño quien perdió la vida el año pasado a causa de la violencia que azota a su país. La actriz mexicana destacó que aprendió mucho del joven.

“Me gusta mucho trabajar con niños y él, como no actor, también implica un reto; que sea niño y que además sea un actor natural”, expresó la actriz, quien apuntó que el ejercicio fílmico “consistía en mirar al otro, entender que existe, que tiene una historia, que tiene familia, eso es actuar”.

Agregó que trabajar con actores naturales le parece maravilloso y está en favor de que se siga haciendo esta combinación de técnicas.

“Hay actores o actrices que jamás vamos a lograr la dulzura o la naturalidad de alguien que vive en ese contexto, y también hay actores naturales que les falta mucho para construir personajes de ficción distintos a lo que ya son, pero esa colaboración, me parece fantástica, me encanta”, finalizó la actriz Ilse Salas.

Retratan en la pantalla la cruda realidad de los feminicidios contra niñas

Los minutos negros, del director Mario Muñoz, es una cinta de género que toca temas oscuros, que retratan una realidad cruda, pero cierta. Para Leonardo Ortizgris y Kristyan Ferrer, se trata de una historia que, con todo y la complejidad de las problemáticas que aborda, intenta ser amable con el espectador.

“Es una película que toca temas terribles, como el feminicidio, la imposibilidad de encontrar la justicia en nuestra sociedad, en nuestro país; que hace que te des cuenta de que estás rodeado de tantos factores tan corruptos a todos los niveles y que llegar a la verdad es muy difícil”, dijo Leonardo Ortizgris a La Razón.

“Me pasó algo muy curioso con este proyecto, porque justo mientras filmábamos, me daba cuenta de lo terrible que estábamos haciendo. La historia me pegó mucho emocionalmente porque es el feminicidio y además de niñas, era muy duro”, apuntó el histrión, quien está nominado a Mejor Actor en los premios Ariel, junto a histriones como Alejandro Suárez, Benny Emmanuel, Noé Hernández y Raúl Briones.

Ortizgris agregó que, al final, la cinta termina siendo amable con el público, al adoptar un estilo muy apegado al del cine noir.

Los minutos negros está basada en la novela del escritor mexicano Martín Solares, quien relata una historia de misterio e intriga en la que el detective Víctor Rangel busca atrapar a un feminicida.

Para Kristyan Ferrer, quien obtuvo una nominación en la categoría de Mejor Coactuación Masculina, se trata de un largometraje atípico que, a pesar de que todavía no se estrena, ha tenido un buen recibimiento por parte de la crítica, hecho que tiene muy emocionado al histrión.

“Es como un regalo que se nos dio el que consiguiera ocho nominaciones; compartir esto con Leonardo Ortizgris, con Mario Muñoz y con toda la producción me tiene muy contento”, apuntó Ferrer.