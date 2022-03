The Batman el más oscuro

Si en su momento se dijo que Tim Burton había llevado a Batman a su mundo ofreciendo una extravagante explosión de su mente fracturada, y que luego Christopher Nolan lo trajo al nuestro para explorar el lado emocional de su personalidad atormentada y convertir a su némesis en un completo terrorista. En The Batman podríamos decir que el director Matt Reeves lo ha llevado al universo del célebre David Fincher pasando en menor medida por el de otros autores, lo cual se convierte en el principal acierto de la cinta.

El estilo orgánico de la gama de color azul-amarillo y el uso de un sutil contraste de sombras para iluminar los rostros, característico en las películas de Fincher —Seven (1995) y Fight Club (1999)—, aunado a la forma en que el cine negro deforma las figuras, en esta nueva película del Hombre Murciélago conecta con los tonos ocre y los manchones de tinta típicos de obras emblemáticas de viñetas como Batman Año Uno, de 1987, creando atmósferas urbanas opresivas, ideales para enfocarse en ese rasgo de detective en el personaje poco explorado para la pantalla grande.

Con constantes close ups como herramienta, el también responsable de Déjame Entrar (2019) y El Planeta de los simios (2014) hace asfixiante el acostumbrado protagonismo de Ciudad Gótica, que en esta ocasión es reclamado por sus entrañas mismas, pútridas e infecciosas.

Hay además una congruencia innegable al despojarle de todo glamour a los combates de un vigilante que busca la efectividad y rapidez a la hora de enfrentar criminales, antes que cualquier floritura, haciendo uno que otro guiño a películas previas; por ejemplo, aquella pelea entre la versión de Michael Keaton y un sujeto armado con machetes.

Lo mismo sucede con el manejo espacial obsesivo que atrapa la espectacularidad de las escenas de acción a través de las ventanillas y puertas, con la cámara colgada al lado de las llantas o la parte baja de los cofres de los autos, reservándose una brutal secuencia bajo la lluvia para lucir este nuevo Batimóvil reconvertido en un muscle car clásico que funciona como arma contundente.

La trama se guarda muy pocas sorpresas con respecto a la investigación en sí y con enigmas cuya respuesta llega a resultar predecible, pero es clara en su afán de dimensionar la decadencia de las instituciones políticas y policiacas, presentando un discurso crítico social que, aunque no es para nada ajeno al personaje, no pierde relevancia en nuestro contexto y se agradece que sea llevado hasta sus últimas consecuencias, valiéndose de un villano que sin alcanzar los niveles de carisma y peso dramático de otros, revitaliza la versión original.

Esto último, tomando un rol muy parecido al de El Segador, despiadado castigador anónimo presentado en Detective Comics, de 1987, por Mike W. Barr, ubicado en los primeros años de Bruce Wayne vigilante, y que igual comienza a actuar una noche de Halloween.

Lo mejor es que todo va en pro de cuestionar, no las bases de la convención del superhéroe, sino del concepto básico del Hombre Murciélago, desnudando las motivaciones y el estatus tanto de antihéroe como de malogrado filántropo. Vemos a un Batman iniciante, circunstancia que, aunque en el filme se estira al máximo, no alcanza para justificar el poco efecto real que tiene su presencia dentro de la ficción planteada, como en algunos de los rescates donde el dramatismo no corresponde con la ejecución per se.

Es quizás en los encuentros calmos del protagonista y Gatubela en donde se evidencia más este armado proveniente de propuestas muy específicas, luciendo una combinación de fondos desoladores y el sonido de instrumentos de cuerdas cuyos lamentos apuntan a la fatalidad del incipiente romance, al más puro estilo de las películas de James Bond.

Aun así, Zöe Kravitz logra delinear con convicción la naturaleza marginal de esta ladrona, vista como una representación de los desposeídos, proveniente del replanteamiento en los cómics perpetrado por Miller, y consolidado después por Mindy Newell en la miniserie Catwoman de 1989; sin recurrir a la carga erótica por la que usualmente se ha apostado en otras adaptaciones.

Si bien The Batman, que llega hoy a salas de México, no logra ocultar del todo las costuras y no podría considerarse la mejor película sobre el Hombre Murciélago, sí es una de las más atrevidas y sugestivas, además de que es un sólido reinicio con muchas y muy interesantes posibilidades abiertas, y los elementos necesarios para ponerse por encima del promedio de este tipo de cine.

