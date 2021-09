The Crown consolida reinado de Netflix en Emmy; se lleva siete

La serie The Crown hizo historia la noche de ayer logrando que Netflix consolidara su reinado en los Premios Emmy, al alzarse con el máximo galardón, el de Mejor Serie Dramática, categoría en la que jamás había ganado ninguna producción de la plataforma de streaming.

Logró vencer a The Mandalorian, El cuento de la criada, Lovecraft Country, Pose, Bridgerton y This is Us.

La producción sobre la vida de la reina Isabel II aspiraba a 24 reconocimientos y era la favorita de la velada. De éstos, se alzó con siete, entre ellos el de Mejor Actriz en Serie Dramática por la actuación de Olivia Colman.

“Hubiese apostado mi dinero en que eso (ganar el Emmy) no ocurriría. Qué extraordinario final para este viaje con esta adorable familia. Amé cada segundo de esto y no puedo esperar a ver qué pasa después. Perdí a mi papi durante el Covid y a él le hubiera encantado todo esto”, expresó la actriz quien en la producción da vida a la reina Isabel II.

Otros premios que ganó The Crown fueron el de Mejor Actor de Serie Dramática por el papel de Josh O’ Connor, así como el de Mejor Dirección en Serie Dramática para Jessica Hoobbs y Mejor Guion en Serie Dramática para Peter Morgan, por mencionar algunos.

La cereza del pastel para Netflix fue el triunfo de Gambito de dama como Mejor Miniserie o Película para Televisión.

Entre las grandes ganadoras de la noche también destacó Ted Lasso, que de los 24 reconocimientos por los que competía se llevó cuatro, entre ellos la ansiada estatuilla a Mejor Serie de Comedia, además del galardón a Mejor Actor de Serie de Comedia para Jason Sudeikis.

En la edición 73 de los Premios Emmy, que galardonan a lo mejor de la televisión estadounidense, los organizadores optaron por una ceremonia presencial en la que distintas personalidades se reunieron en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, con el actor Cedric the Entertainer como anfitrión.

Uno de los discursos más contundentes fue el de Michaela Coel, quien se alzó en la categoría Mejor Guion en Miniserie por I May Destroy You, historia que estelariza y se basa en su experiencia como sobreviviente de una violación.

“Escribe la historia que te incomoda, la que te da miedo. Te reto. No tengas miedo de desaparecer de ti, de mí, de todos y ver qué aparece en el silencio. Le dedico este premio a cada una de las sobrevivientes de una agresión sexual”, expresó Coel, al tiempo que colegas se pusieron de pie para aplaudirle.

