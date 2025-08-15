El “reggae gordo” de Travelers All Stars en Europa

El grupo Travelers All Stars comenzó a tocar en septiembre de 2009, cuando se juntaron a ensayar en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Quince años después ya cuentan con dos exitosas y extensas giras por Europa. De hecho, es la primera banda mexicana de skinhead reggae en presentarse en el viejo continente. Esta vertiente del reggae, que se caracteriza por ser más enérgica, ganó popularidad a finales de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido, gracias a artistas como Symarip y su álbum Skinhead Moonstomp (Trojan Records, 1970).

LA PRIMERA GIRA EUROPEA, que se realizó entre noviembre y diciembre de 2024, fue una experiencia épica para el quinteto conformado por Lalo “Hammond” (teclado y voz), Isra “Basec” (bajo y voz), Jorge “Gordito” (batería), Virgilio “Chicho” (guitarra) y Ludovic “Ludo” (guitarra). Dieron más de 20 conciertos en países como España, Francia, Bélgica, Alemania, Austria y Suiza. Incluso, un amigo de la banda, Eduardo Colón, se encargó de documentar el viaje y en su canal de YouTube (@eduardocolon1704) hay una serie de videos.

El tecladista y vocalista del conjunto explica que notaron una diferencia clave en la escena musical europea, pues la subcultura skinhead está descentralizada, a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de México, donde normalmente se organizan la mayoría de los eventos relacionados con la música jamaicana. “En cualquier pueblito [de Europa] te encuentras con skinheads”, comenta Lalo, destacando que el movimiento que surgió en la década de 1960 sigue vivo.

Además, la banda que ha ganado popularidad en el circuito underground con canciones como “Don’t Give Up” o “Another Life”, descubrió que los seguidores de este género en Europa, en su mayoría adultos, son comprometidos con la música que se creó en la isla del Caribe y se popularizó en Gran Bretaña, en gran parte por los sound systems organizados por inmigrantes jamaicanos en los sesenta y setenta. “Nos decían que somos la nueva generación, cuando acá en México somos de la vieja escuela, por así decirlo”, dice Lalo, refiriéndose a cómo al otro lado del mundo ven a Travelers All Stars, siendo parte de la subcultura skinhead y su escena musical.

El grupo, que ha estado publicando sus melodías en formato de vinilo, con sellos nacionales e internacionales, también reconoce el legado de grupos mexicanos como Jamaica 69 y Los Gravediggers, que sentaron las bases para que ellos pudieran componer canciones. “Hemos sido muy necios”, afirma Lalo, recordando que el objetivo de tocar en Europa se planteó desde los inicios de Travelers All Stars en 2009.

Sin embargo, si por algo se ha distinguido este proyecto, que igual interpreta clásicos de su música preferida como “Black Panther” de Sir Collins & the Black Diamonds o “54-56 Was My Number” de Toots & the Maytals, es por su propuesta de “reggae gordo”. Lalo explica que no se trata de un subgénero, sino que es el eslogan del grupo. “La gente que iba a nuestros conciertos nos decía gorditos y entre nosotros nos decimos gordos. Es nuestro sello de calidad”, comenta.

Por otro lado, un logro monumental de su primera gira fue contactar con Sean Flowerdew, el organizador del London International Ska Festival, un evento que se comenzó a hacer en 1988, donde se han presentado artistas legendarios de la música jamaicana como The Skatalites, Prince Buster o Ken Boothe. Sean Flowerdew vio el potencial del grupo de la periferia chilanga, por lo que no dudó en invitarlos a la edición del festival en 2025.

LALO “HAMMOND” confiesa que tocar en Inglaterra era uno de sus mayores sueños, porque es el lugar donde nació el movimiento skinhead. Su participación en el London International Ska Festival, de hecho, no sólo hizo realidad este sueño, sino que también ahí tuvieron el honor de ser la banda de soporte de The Chosen Few, una agrupación icónica de Kingston, Jamaica, a la que admiran.

Entre los momentos más memorables que Travelers All Stars ha tenido en Europa, Lalo destaca el concierto que dieron en Barcelona, España. Según el tecladista, esta ciudad se ha convertido en una especie de meca del skinhead reggae. En el show que dieron, se congregaron seguidores de muchas partes de Europa, así como algunos skinheads hispanos. Esto sorprendió y emocionó a la banda, haciendo de esa noche una experiencia inolvidable; también fue una muestra de comunidad, de que la pasión por el reggae es a nivel mundial.

El éxito de la banda continúa, y están a punto de comenzar su tercera gira europea del 30 de agosto al 25 de septiembre de 2025, en gran parte gracias a su mánager en Europa, Florian, quien está al frente del proyecto musical The Judge Dread Memorial. Así, Travelers All Stars tendrá la oportunidad de tocar por primera vez en Italia y la República Checa, países donde seguramente pondrán a bailar a todos los que se den cita para disfrutar de este fenómeno mexicano, al que aquí en el país se le conoce como “reggae gordo”.