Diversa cultural

EL diablo de Goethe

El DIABLO DE GOETHE

EL DIABLO DEBE SER REAL, moderno, europeo, vestir como un caballero, aceptar sus modales y pasearse por las calles; debe estar iniciado en la vida de Viena o de Heidelberg de 1820 pues de otro modo no existirá. Por consiguiente, lo despoja de todo su aparato mitológico, de los cuernos, de las pezuñas, del rabo en arpón, del azufre y del fuego azul, y en lugar de buscarlo en los libros y cuadros lo busca en su propia mente, en todos los matices de frialdad, egoísmo e incredulidad que, tanto entre la muchedumbre como en la soledad, oscurecen el pensamiento humano, y encuentra que el retrato gana en realismo y en terror con cada cosa que le añade y cada cosa que le quita. Descubre que la esencia de su duende, que había rondado en la sombra por las viviendas de los hombres, desde que existieron los hombres, era puro intelecto aplicado –como siempre hay tendencia a hacerlo– al servicio de los sentidos y aparece en la literatura con su Mefistófeles, la primera figura orgánica que se incorpora a ella después de siglos y que tendrá tan larga vida como Prometeo.

R.W. Emerson, “Goethe o el escritor”, Hombres representativos, trad. y prol. Jorge Luis Borges, Editorial Cumbre, 1982.

LA BURLA DE ESTELIO

CUANDO CERES VAGABA por el mundo buscando por todas partes la hija que Plutón acababa de arrebatarle, sintióse rendida de fatiga y agotada de inanición; entonces pudo, felizmente, hallar una buena mujer que le ofreció una escudilla de sopa. El apetito es el mejor condimento, aun para los platos más vulgares: a Ceres parecióle delicioso. Un niño llamado Estelio, único testigo de la avidez con que la diosa devoraba la pobre comida, se echó a reír: Ceres en un arranque de cólera le arrojó a la cara el resto de la sopa y lo transformó en lagarto.

Juan Humbert, Mitología griega y romana, Editorial Gustavo Gili, 2013.

MÁXIMAS Y MALOS PENSAMIENTOS

EL ROBO, SI ES MUY GRANDE, se dignifica. El ideal del hombre moderno es ser nieto de un gran ladrón, borrar el recuerdo del difunto y quedarse con el dinero.

El enfermo siempre cree en el milagro. En el momento en que comenzó a dudar de los santos, empezó a creer en la homeopatía.

La inconsciencia es un libro alegre. La experiencia es un libro tristísimo.

El ingenio es la hembra del genio.

Santiago Rusiñol, Máximas y malos pensamientos. Piensa mal y no errarás, trad. ed y prol. Francisco Fuster, Vaso Roto, 2014.

Los misterios del amor

LOS MISTERIOS DEL AMOR

[…] RECONOZCO QUE LA RAZÓN se confunde frente al prodigio del amor, frente a esa extraña obsesión por la cual la carne, que tan poco nos preocupa cuando compone nuestro propio cuerpo, y que sólo nos mueve a lavarla, a alimentarla y, llegado el caso, a evitar que sufra, puede llegar a inspirarnos un deseo tan apasionado de caricias, simplemente porque está animada por una individualidad diferente de la nuestra y porque presenta ciertos lineamientos de belleza sobre los cuales, por lo demás, los mejores jueces no se han puesto de acuerdo. Aquí la lógica humana se queda corta, como en las revelaciones de los Misterios. Y no se ha engañado la tradición popular que siempre vio en el amor una forma de iniciación, uno de los puntos de contacto de lo secreto y lo sagrado. […] Al igual que la danza de las ménades o el delirio de los coribantes, nuestro amor nos arrastra a un universo diferente, donde en otros momentos nos está vedado penetrar, y donde cesamos de orientarnos tan pronto el ardor se apaga o el goce se disuelve.

Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, trad. Julio Cortázar, Edhasa, 2011.

Mientras llora la guitarra

MIENTRAS LLORA MI GUITARRA

GEORGE HARRISONn estaba leyendo el I Ching, el libro de los cambios, y decidió aplicar sus principios sobre la oportunidad a sus composiciones musicales. En casa de sus padres en Lancashire tomó una novela al azar de un librero con la intención de escribir una canción basada en las primeras palabras que encontrara. Las palabras fueron “gently weeps” y entonces comenzó a componer. Inició la grabación en julio de 1968 pero sentía que los otros Beatles no mostraban interés suficiente en la pieza. En septiembre, llamó a su amigo Eric Clapton a tocar el requinto.

Steve Turner, The Beatles: A Hard Day’s Write. The stories behind every song, trad. personal, MJF Books, 2009.

Fantasías nocturnas

FANTASÍAS NOCTURNAS

A VECES SE ME OCURRE pensar que todas las grandes ciudades tienen que haber sido construidas de noche. Pues es sólo en la noche cuando todas las partes de una gran ciudad son grandes. Toda arquitectura es una gran arquitectura después de ponerse el sol; quizá la arquitectura es en realidad un arte nocturno, como el arte de los fuegos artificiales. Por lo menos yo creo que muchas de las personas que trabajan en esos nobles oficios que laboran de noche (periodistas, policías, ladrones, cafeteros de arrabal) y esos equivocados entusiastas que se niegan a volver a casa hasta por la mañana deben de haberse parado a menudo a admirar el bulto negro de algún edificio coronado por una almenada crestería o por un copete en punta y deben de haber luego prorrumpido en llanto al amanecer, al descubrir que se trataba, sencillamente, de la tienda de un mercero con grandes letras doradas en el frente.

G. K., Chesterton, Enormes minucias, trad. Vicente Corbi, prol. Juan Lamillar, Espuela de Plata, 2011.

Espejo e identidad

ESPEJO E IDENTIDAD

Es cierto que quien mira en el espejo del agua, ve ante todo su propia imagen. El que va hacia sí mismo corre el riesgo de encontrarse consigo mismo. El espejo no favorece, muestra con fidelidad la figura que en él se mira, nos hace ver ese rostro que nunca mostramos al mundo, porque lo cubrimos con la persona, la máscara del actor. Pero el espejo está detrás de la máscara y muestra el verdadero rostro. Esa es la primera prueba de coraje en el camino interior; una prueba que basta para asustar a la mayoría, pues el encuentro consigo mismo es una de las cosas más desagradables y el hombre lo evita en tanto puede proyectar todo lo negativo sobre su mundo circundante. Si uno está en situación de ver su propia sombra y soportar el saber que la tiene, sólo se ha cumplido una pequeña parte de la tarea: al menos se ha trascendido lo inconsciente personal. Pero la sombra es una parte viviente de la personalidad y quiere entonces vivir de alguna forma. No es posible rechazarla ni esquivarla inofensivamente. Este problema es extraordinariamente grave, pues no sólo pone en juego al hombre todo, sino que también le recuerda al mismo tiempo su desamparo e impotencia.

Carl Gustav Jung, Arquetipos e inconsciente colectivo, trad. Miguel Murmis, Paidós, 2009.

