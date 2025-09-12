Salón Mesones regresa al Centro Histórico

EL MUNDO ACABA DE CELEBRAR los 150 años del Impresionismo, conmemorando un momento que trastocó para siempre al sistema artístico: una exposición presentada fuera del circuito oficial de los salones y cuya organización fue totalmente autogestiva. A partir de entonces, la idea de que los propios artistas podían abrirse espacios por sí mismos e incidir directamente en el consumo del arte tomó carta de naturalización, sobre todo entre generaciones de creadores jóvenes.

Ese mismo espíritu llega este sábado 13 de septiembre al Centro Histórico de la Ciudad de México con Salón Mesones, una iniciativa de Atelier Mesones −una suerte de escuela-taller en el corazón de la Ciudad de México− para reunir tanto a artistas emergentes como de una trayectoria ya consolidada de México y Latinoamérica. Originalmente surgió como una extensión del programa educativo de este espacio, en principio siendo un proyecto virtual pandémico que reflexionaba sobre la pertinencia de la pintura en una realidad hiperdigitalizada, pero también como un espacio de reunión fuera del aula física.

EN ESTA OCASIÓN SON 52 LOS PARTICIPANTES, seleccionados mediante una convocatoria abierta, quienes reunieron un total de 73 obras bajo la curaduría de Hugo Alejandro Vega, que ha reunido las obras en torno a un hilo conductor que indaga sobre nuestra relación con el territorio y el cuerpo. “Decidimos enfocarnos en lo mínimo, en esos gestos que nos obligan a detenernos y mirar con calma, en contraste con la saturación de imágenes que vivimos hoy en día,” me explica Miguel Casco, fundador de Atelier Mesones.

El espacio donde se reúnen las obras no podría ser más adecuado para lanzar esta provocación. Se trata de Dolores 54, un espacio independiente en una de las zonas comerciales más ajetreadas del Centro Histórico −si hay un lugar donde nos saturamos de imágenes y sensaciones vaya que es ahí.

“El objetivo del proyecto no es únicamente exhibir, sino formar comunidad; pensar la producción artística como un espacio de comunidad.” Esto hace eco de la propia naturaleza de Atelier Mesones, que ha buscado construirse ante todo como un lugar de encuentro en torno al arte, donde el aprendizaje y la reflexión son compartidos.

Un pedacito de finitud para observar el cielo abierto, título que lleva la edición de Salón Mesones, estará en exhibición hasta el 25 de septiembre.