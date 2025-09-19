“Happy Together” en los cielos

MURIÓ A LOS 78 AÑOS Mark Volman, el compositor, guitarrista y vocalista cofundador del grupo de pop The Turtles. En 1965 surgieron como un conjunto de surf californiano que imitaba a los Beach Boys, después transitaron hacia el folk y terminaron convertidos en un sexteto de pop gracias a su disquera White Whale Records. Entre 1965 y 69 lanzaron cinco discos y se anotaron una decena de éxitos, entre ellos la canción que les cambió la vida: “Happy Together”. Pero en 1970 el grupo tronó en medio de renuncias, presiones y pleitos legales con la disquera. Entonces, Volman y el otro vocalista, Howard Kaylan, decidieron seguir juntos sólo para descubrir que los derechos de todas sus canciones eran de la compañía, no podían llamarse The Turtles ni tampoco usar sus propios nombres. Así nació el dúo de rock y comedia Flo & Eddie, contratados durante un par de años en The Mothers of Invention de Frank Zappa, con quien grabaron cinco de sus mejores discos. También fueron músicos de sesión para John Lennon, Alice Cooper, T Rex, Bruce Springsteen e hicieron música para series y películas. Hasta que, en 1983, gracias a Sire Records, pudieron salir como The Turtles. Desde entonces vivieron en una gira eterna: Happy Together Tour, que celebró sus 50 años en 2015 y culminó tres años después con la muerte de Kaylant (Eddie) y el diagnóstico de la demencia de Volman (Flo) en 2023.

SON POCAS LAS CANCIONES que he escuchado tanto, no por placer, sino por trabajo. En 2013, en la agencia Kastner-Valderrey, desarrollé una de las campañas que más me han gustado para Aeroméxico: la línea que nos une. Conservo el primer storyboard del comercial que hice, una serie de viñetas en las que se cuentan diversas historias de personas, viajeras de la vida, unidas por una línea. Lo filmamos en tres países, pero lo más difícil fue dar con la música. Tardamos meses en seleccionar y desechar canciones con la esencia del comercial, entre las finalistas figuraba como favorita del cliente “Happy” de Pharrell Williams. Respetábamos a Pharrell por los Neptunes, pero en la agencia no terminaba de cuadrarnos para el comercial. Una mañana llegó Pipo Valderrey, el patrón y músico de ocasión: hostia, tío, es japi tugueder de los tortols.

Se pagó un dineral por usarla y la clavamos como jingle con una cadencia perfecta contra imagen. La escuché tanto a la hora de editar versiones de 60, 30 y 20 segundos que terminé harto. Pero la campaña fue un chingadazo que permaneció al aire tres años por la canción. El eslogan lo usó la aerolínea hasta el 2024 y “Happy Together” hizo del comercial un videoclip que la gente mamaba. Se programó en cine, televisión, en pantallas de aviones y salas de espera con subtítulos para cantarla, aún puede verse en su canal de YouTube, al que cientos de personas escribían interesadas en la canción. Todo un fenómeno de conexión con el público, causó un efecto que no vimos venir. Sólo espero que Mark Volman haya recibido su tajada de regalías. Pusimos a The Turtles en los cielos antes de que ellos despegaran de este mundo.