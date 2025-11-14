Tierra muerta: mientras las moscas vuelan

EN PALABRAS del trío metálico Tierra Muerta “nuestra música suena a la destrucción del mundo”, ese enorme ¡clanc-clanc-clanc! industrial encapsulado en canciones contra la deshumanización y automatización de la sociedad. Por eso se llamaron así en 2007, llevados por la decadencia, la contaminación y la depredación. “Tiempo después encontramos la película de Vicente Oroná, un cómic de Don Rogelio J

y el corto de Sergio Duce, también hay canciones y una región en España que se llama Tierra Muerta.” La agrupación ha tenido sus cambios y hoy suena formado por Poncho en la voz y la guitarra, Jonatán en el bajo y Oliver en la batería y las secuencias. La entrevista giró en torno a los 15 años de su disco, Mientras las moscas vuelan, la evolución de la escena musical desde entonces y lo que ellos definen como blue metal.

Su sonido son bloques de acero azul y negro, la tristeza y la muerte contenidas en la raíz musical: “Como concepto el blue metal es una creación del grupo. Al principio usamos el azul para distinguirnos y después el color se apropió de nuestra imagen y estilo. Somos una banda de Nü Metal y el color nos hizo diferentes”. Impulsados por el rock industrial de Coal Chamber, Ministry, Static-X y The Prodigy, en 2010 editaron su primer disco, Mientras las moscas vuelan: “Desde entonces nos gustan la sencillez de los riffs, la repetición (maquinal) de líneas y frases, pero por otra parte tenemos influencia del pop. El disco lo acabamos de reinterpretar en vivo por estos quince años, le hicimos arreglos interesantes para el concierto que dimos en el foro Sangriento del Perro Negro”.

ADEMÁS DE ESTE DISCO, TIERRA MUERTA ha publicado La caja azul, Osito Teddy y Robótica. “Musicalmente hemos evolucionado de un sonido sucio y visceral a uno digital y postapocalíptico. Todo ha cambiado: muchas bandas han desaparecido, los conciertos ahora son muy caros, el streaming te permite llegar a más gente y a más lugares.” Tocaron la nota sensible de las plataformas: “¡Uff!, el formato físico nos gusta más, la cosa es que el digital te da más alcance. Pero un punto en contra es el abuso de los dueños de las plataformas al pagar tan poco por las reproducciones.” Algo semejante les sucede con la mafia del espectáculo: “Para nosotros es difícil separar el ser músico de ser público porque somos ambos. Entendemos los dos lados de la historia, hay que mantener a la industria para que sucedan las producciones, pero no a costa de los artistas y el público.”

Sobre el uso de la IA en sus procesos creativos están abiertos a cualquier tipo de herramientas: “Todas pueden ser muy útiles. No estamos en contra de que exista porque no basamos nuestro trabajo ni creatividad en el uso de la IA. Al final somos libres de usarla o no.” Aunque muchos digan que la IA es lo peor que le pudo pasar a la música y al arte, para Tierra Muerta no es así: “Lo peor para nosotros es cuando algún integrante abandona el grupo, nos afecta mucho. Lo mejor es tocar en vivo, es lo que más nos gusta, la experiencia humana”. Rock sin concesiones.