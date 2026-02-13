Martha Nussbaum: justicia poética

El amor es la capacidad

de ver la humanidad en el otro.

—MARTHA NUSSBAUM

Todos podemos tener un punto de partida semejante y contar con lo necesario para una existencia digna. La filósofa Martha Nussbaum nos da pautas para crear una sociedad inclusiva e igualitaria. La calidad de vida puede estar al alcance de cualquiera, no es una utopía, para ella comienza con la compresión de qué es la dignidad. Nussbaum es una de las filósofas más importantes e influyentes contemporáneas. Su trabajo se centra en responder este tipo de preguntas: ¿cómo respetar la dignidad de cualquier ser sintiente?, ¿cómo garantizar la justicia?

Martha Nussbaum nació en Nueva York en 1947. En 2016, mientras asistía a recibir el Premio Kyoto, inquieta por las elecciones en su país, escribió un libro fundamental: La monarquía del miedo. Una mirada filosófica a la crisis política actual (2018). En él desmenuza cuáles son las causas para que personas como Donald Trump lleguen al poder, también da salidas para contrarrestar sus actos.

El Premio Kyoto reconoce contribuciones excepcionales en ciencia, tecnología, artes y filosofía; es equivalente al Premio Nobel. Nussbaum también recibió, en 2012, el Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, entre otros importantes reconocimientos en todo el mundo. Ha escrito más de cuarenta libros, su lenguaje es sencillo y directo. Busca el diálogo con las personas comunes. Entre sus obras más conocidas se encuentran: La fragilidad del bien (1986), Justicia poética. La imaginación literaria y la vida pública (1995), Las mujeres y el desarrollo humano (2000), Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano (2012), Las emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia? (2014), y Justicia para los animales. Una responsabilidad colectiva (2023).

Su afán por convertir a la filosofía en una herramienta práctica, la llevó a crear, en colaboración con el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, la Teoría de las Capacidades Humanas. Es una batería de indicadores normativos para evaluar el bienestar y la justicia sociales. Se enfoca en reconocer si existen condiciones éticas, materiales y jurídicas para ejercer los derechos humanos. Martha Nussbaum y Amartya Sen ofrecen diez variables para medir, observar y evaluar el desempeño de los Estados. Su enfoque es revolucionario por su amplitud y plasticidad. No utilizan como indicador los ingresos, en cambio, examinan las condiciones y posibilidad de los seres vivos de elegir y valorar. Revelan si el estado y los individuos pueden procurar la supervivencia y reconocer la vida plena.

PARA MARTHA NUSSBAUM las emociones tienen un papel crucial en ese cometido porque influyen en nuestro sentido de justicia. Cada emoción es un juicio valorativo inteligente, manifiesta nuestra vulnerabilidad y la importancia concedida a cosas y acciones: “La razón y la emoción son dos aspectos fundamentales de nuestra mente y debemos aprender a equilibrarlos”. Advierte: “El sufrimiento no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos enfrentar y aprender de él.”

Para Nussbaum existe una pregunta ineludible: ¿por qué el amor es importante para la justicia? y responde: “La dignidad humana es un valor sagrado que debe ser respetado en todo momento”. La vida es frágil, se termina, por eso es tan valiosa. Podemos crear condiciones para satisfacer necesidades, pero eso, por sí mismo, no produce armonía. En cambio, apreciar la dignidad, reconocer el valor de la vida, es un acto de amor, hace nuestra existencia significativa. Sin amor no hay motivos para practicar la ética, el cuidado y la solidaridad.

Martha Nussbaum considera a la literatura y al arte cruciales para entender el amor y experimentar las emociones de los otros, ser compasivos, desarrollar imaginación y conciencia: “La imaginación es la herramienta más poderosa para crear un mundo mejor.” Las expresiones artísticas transforman, producen empatía. Sentir el dolor ajeno, conmovernos por el gozo, son condiciones para comprender la dignidad, es decir, el valor que le damos a la vida: […]merecemos amor y cuidado de nosotros mismos y de los demás.”

La justicia no se puede sostener sólo con la aplicación de la ley, con castigos. Una sociedad justa requiere individuos comprometidos con la dignidad de todo lo vivo, sin esa convicción la supervivencia propia, la de todo y todos está en peligro. Las experiencias estéticas y artísticas nos abren y sensibilizan para ser compasivos. ¿Qué impide lograr la justicia poética, es decir, una sociedad en armonía? Leer la obra de Nussbaum brinda respuestas.