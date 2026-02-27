Tu nombre, arde. Cinco poemas

El Cultural ofrece estos poemas del libro Tu nombre, arde recientemente editado por la Coordinación de Humanidades de la UNAM. María Rivera, en su nota introductoria, señala: “No hay otra patria que la lengua habitada, nos parece decir la poeta, frente al origen, la naturaleza, las cosas, y los seres; de ahí que su lengua sea capaz de salvar, en su incandescencia, instantes y acontecimientos convirtiéndolos en presencias puras, ya sea en la exploración de la memoria familiar o en la exploración de la locura”.