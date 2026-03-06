Isla con madre

En 2007, el escritor Andrés Neuman sufrió la pérdida de su madre cuando ella era joven todavía. Quince años después publicó los poemas escritos durante el largo proceso de la enfermedad y el sufrimiento. Isla con duelo es el testimonio poético de la despedida del cuidador y una celebración luminosa al amor materno: “En mi futuro / será tu cumpleaños para siempre”. Con autorización de sus editores, El Cultural ofrece un fragmento de ese libro reeditado en 2025 bajo el sello La Bella Varsovia de Ediciones Anagrama.

El escritor Andrés Neuman en imagen de archivo
El escritor Andrés Neuman en imagen de archivo Foto: Alfaguara