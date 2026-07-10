Vorágine y otros poemas

La vorágine, lo visceral, el vértice filoso y lo vacante fatuo (Los libros del perro, 2026) es el más reciente poemario de Kyra Galván. En sus palabras, “en este libro traté de explicar lo inexplicable: el dolor de perder a tu compañero de vida y las variadas emociones que este trance suscita. Describir no sólo la agonía, también el vacío, la confusión, la impotencia, la vulnerabilidad y la pérdida de la versión de uno mismo en esa relación. El duelo como una experiencia devastadora y, al mismo tiempo, transformadora”.