Oda a una camiseta azul y otros poemas

Tamara Salamonovitz Rivadeo (1992) es poeta, actriz y comunicóloga de origen húngaro-arge-mex. Su primer libro de poemas, Pantera de Arena (Canasta Básica, 2025), es una exploración de los animales que habitan la intimidad y la psique atravesando la juventud. Su trabajo poético ha sido publicado en Nexos y Punto de Partida. Vive en la Ciudad de México, donde combina la escritura con el teatro, el cine y la fotografía. Ofrecemos a nuestros lectores estos poemas inéditos que lloran la pérdida de su madre.