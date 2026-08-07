Diversa Cultural

BARBA JACOB EN MÉXICO

Durante los años en el Hotel Sevilla, la habitación [del periodista y poeta colombiano] Barba Jacob había sido una especie de lugar de encuentro de la vida mexicana. La gente comenzaba a llegar a las siete y se iba a la madrugada. Escritores, marihuaneros, poetas, políticos, borrachos, artistas: Alfonso Reyes, José Revueltas, Octavio Paz: todos pasaron por el cuarto de Barba Jacob, todos lo oyeron recitar poesía y dar opiniones políticas con un cigarrillo encendido entre los dedos. […] Barba Jacob recibiendo el homenaje de sus admiradores, Barba Jacob recibiendo las acusaciones de sus enemigos. Barba Jacob peleándose con sus amigos y echándolos del cuarto. Barba Jacob mostrándoles fotos de muchachos desnudos, Barba Jacob metiendo en el cuarto a jóvenes que encontraba por la calle y que a veces le robaban. Barba Jacob leyendo, muerto de risa, las acusaciones de homosexualidad que le lanzaban los periódicos mexicanos. Barba Jacob tomando tequila de una botella que parecía no tener fondo. […] Barba Jacob, en fin, tosiendo hasta echar sangre por la boca. “Mis pulmones son ya una pobre cosa que se deshace”, escribió en una carta en junio de 1941.

Juan Gabriel Vázquez, “Porfirio Barba Jacob, el reino estéril de las lágrimas” en Los malditos, Leila Guerriero ed. y sel., Ediciones Universidad Diego Portales, 2013.

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EL PODER DEL MITO ı Foto: Especial

EL PODER DEL MITO

MOYERS: ¿Los mitos son pistas?

CAMPBELL: Los mitos son pistas de las potencialidades espirituales de la vida humana.

MOYERS: ¿De lo que somos capaces de conocer y experimentar en nuestro interior?

CAMPBELL: Sí.

MOYERS: Has cambiado la definición del mito, de ser la búsqueda del sentido pasa a ser la experiencia del sentido.

CAMPBELL: La experiencia de la vida. Del sentido se ocupa la mente. ¿Cuál es el sentido de una flor? Hay una historia Zen sobre un sermón de Buda que consistió simplemente en coger una flor. Hubo un solo hombre que con los ojos le hizo un signo de que entendía lo que había dicho. Ahora bien, el mismo Buda se llama “el que viene”. No hay sentido. ¿Cuál es el sentido del universo? ¿Cuál es el sentido de una pulga? Es algo que está ahí, nada más. Eso es todo. Y tu propio sentido es que estás ahí. Estamos tan ocupados en hacer cosas para lograr fines con valores externos que olvidamos que el valor interior, el éxtasis que se asocia con la vida, es lo único que importa.

MOYERS: ¿Cómo llegar a esa experiencia?

CAMPBELL: Leyendo mitos. Te enseñarán que puedes volverte hacia dentro, y empezarás a recibir el mensaje de los símbolos. Lee mitos de otros pueblos, no los de tu propia religión, porque tu propia religión tiendes a interpretarla desde el punto de vista de los hechos; pero si lees los otros, empiezas a captar el mensaje. El mito te ayuda a ponertu mente en contacto con esta experiencia de estar vivo.

Joseph Campbell, El poder del mito. En diálogo con Bill Moyers, trad. César Aira, Capitan Swing, 2016.

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IRREVERSIBILIDAD ı Foto: Especial

IRREVERSIBILIDAD

Lo peor imaginable, puesto que coarta la libertad de elegir y cierra el paso a cualquier corrección de un error. Por eso será preciso, por ejemplo, prohibir cualquier manipulación genética transmisible de forma hereditaria, cualquier droga de efectos destructores en el cerebro, cualquier contaminación irremediable, cualquier destrucción que lleve consigo la extinción de una especie viva.

Por el contrario, tratándose de la aventura humana, hay que reivindicar como definitivos, con el fin de protegerlos mejor, la democracia, los derechos humanos, la integridad de la persona.

Algunos ámbitos se hallan “en el límite”. Así un matrimonio es reversible: una maternidad, irreversible. Cada vez más, ciertos actos reversibles tendrán consecuencias irreversibles. Éste será uno de los principales problemas del siglo XXI. Por esto mismo, la frontera entre lo irreversible necesario y lo reversible aconsejable será uno de los primeros temas de reflexión para la filosofía y uno de los principales retos de la acción.

Jacques Attali, Diccionario del siglo XXI, trad. Godofredo González, Paidós, 2007.

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HIPATIA Y LA CIENCIA ı Foto: Especial

HIPATIA Y LA CIENCIA

De todas las ciencias matemáticas auxiliares del conocimiento metafísico, Hipatia coloca la astronomía en el lugar más alto. En Ad Paeonium de dono, Sinesio repite su opinión de que “la astronomía es por sí misma una forma divina de conocimiento”. Hipatia anima además a Sinesio a construir un astrolabio, un instrumento para observar y examinar cuerpos celestes. “La maestra más venerada” sabe que el estudio de la astronomía abrirá la mente de sus alumnos a una esfera más allá de la cual sólo queda espacio para las experiencias místicas: “La considero una ciencia que abre el camino a la inefable teología”. De esa manera los “ritos sagrados de la filosofía” se harán accesibles a quienes buscan la sabiduría tradicional, así como a quienes estudian los principios de las matemáticas, la geometría y la astronomía: “Y [la astronomía] procede a sus demostraciones de manera clara y precisa, haciendo uso de la aritmética y de la geometría como auxiliares; se trata de disciplinas a las que se puede llamar propiamente una medida fija de la verdad”.

María Dzielska, Hipatia de Alejandría, trad. José Luis López Muñoz, Siruela, 2004.

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EL VESTIDO BLANCO

Me desperté de madrugada deseando tener un vestido blanco. Y sería de gasa. Era un deseo intenso y lúcido. Creo que era mi inocencia que nunca cesó. Algunos, lo sé bien, hasta me lo dijeron, me encuentran peligrosa. Pero también soy inocente. Las ganas de vestirme de blanco fueron lo que siempre me salvó. Sé, y tal vez sólo yo y algunos lo sepan, que si tengo peligro también tengo pureza. Y ella sólo es peligrosa para quien tiene peligro dentro de sí. La pureza de la que hablo es límpida: hasta las cosas malas una acepta. Y tienen gusto a vestido de gasa. Tal vez nunca llegue a tenerlo, pero es como si lo tuviera, de tal modo se aprende a vivir con lo que tanto falta. También quiero un vestido negro porque me hace más clara y hace que sobresalga mi pureza. ¿Es realmente pureza? Lo que es primitivo es pureza. Lo que es espontáneo es pureza. Lo que es malo es pureza. No sé, sé que a veces la raíz de lo que es malo es una pureza que no pudo ser.

Me desperté de madrugada con un deseo tan intenso por un vestido blanco de gasa, que abrí mi guardarropas. Había uno blanco, de paño áspero y escote redondo. ¿Aspereza es pureza? Sé una cosa; amor, por violento que sea, es.

Y he aquí que de repente ahora vi que no soy pura.

Clarice Lispector, Revelación de un mundo, trad. Amalia Sato, Adriana Hidalgo, 2005.

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APOROFOBIA ı Foto: Creative Commons

APOROFOBIA

Temor, rechazo o aversión que algunos experimentan con relación a las personas pobres, sentimiento que a veces puede ser acompañado por insultos, vejaciones o agresiones contra los pobres. El vocablo fue acuñado en 1995 por la filósofa española Adela Cortina, quien fue catedrática de Ética de la Universidad de Valencia con el vocablo griego αποροσ (áporos) “sin recursos, indigente, pobre” y la palabra española fobia “aversión exagerada a algo o a alguien”. Cortina empleó la palabra en su libro Aporofobia. El rechazo al pobre.

Su empleo se sintió como una necesidad cuando, hacia 1990, se percibió que era necesario un término que diferenciase este fenómeno de la xenofobia “miedo o rechazo a los extranjeros”. En efecto, la mayoría de las personas que parecen rechazar a los inmigrantes, los acogen de buena gana cuando se trata de personas que tienen una buena situación económica. Es algo parecido a lo que ocurre en Brasil con el racismo. Mucha gente parece odiar a las personas negras, pero se muestran bien dispuestas para con ellas cuando se trata de gente que ha logrado una buena situación económica y social. Lo que se rechaza, pues, no son los descendientes de africanos sino los pobres.

La palabra del día. La página del idioma español, elcastellano.org

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