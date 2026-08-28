El retiro o la combustión

Frank Beard, el baterista del fabuloso trío ZZ Top, acaba de mudarse al otro barrio a los 77 años en medio de una gira. Dusty Hill, el bajista, se peló en 2021. Ahora Billy Gibbons, tremendo guitarrista, continuará con dos repuestos. Hace dos semanas, el ex bajista de Deep Purple, Glenn Hughes, se despidió de los escenarios por una cirugía a corazón abierto. Enseguida, a Rod Stewart le dio un soponcio a la mitad de un concierto, tuvo que cancelar su temporada en Las Vegas por una operación coronaria. La edad del rock no acaricia. Pero para los rockeros es preferible morir en la gira que vivir en el retiro. Como el final en The Wrestler de Darren Aronofsky.

Ver a tus ídolos interpretar sus viejas canciones a unos pasos de la tumba me decepcionaba. Pero ya no. Qué chingón que prefieran morir como vikingos en la batalla con la guitarra entre las manos. Siempre que no empiecen con desfiguros tipo David Lee Roth, que canceló su gira por bajas ventas. Es que daba pena. Uno de los mejores delanteros en vivo con Van Halen enlos 80, rockstar, bailarín y gimnasta, hoy se tambalea fumigado, contando chistes sexistas y cantando covers con un grupo de relleno. El retiro musical no depende de la edad, sino del talento, la inquietud y la actitud.

UN DÍA DE 2006, EL EX CANTANTE de Black Flag / Rollins Band, Henry Rollins, se despertó sintiendo que ya no tenía más canciones en su interior: como tubo de pasta dental vacío. A los 45 años, harto de la industria, se retiró del negocio de la música y las giras, no quería ser una rockola de mi pasado con pelo gris. Desde entonces continuó su faceta de escritor / editor / spoken word / actor de cine y televisión / columnista / locutor / diyei de radio y productor de discos. En agosto de 1996, los Ramones se despidieron. No serían los chavos energéticos toda la vida. Joey, Marky y CJ siguieron caminos separados, Johnny se fue a descansar a California con su millón de dólares, cifra con la que prometió retirarse desde chavo. Tenía 48 años.

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Mientras tanto, en la realidad laboral en la que vivo, soy el blanco perfecto del edadismo, la discriminación laboral por edad. La vida laboral Godínez se encoge como ropa, las ofertas de trabajo establecían a no mayores de 50 años. Después, de 40. Ahorita van en no mayores de 35. Es muy difícil aceptar que algo se terminó. Más si dependes de eso para vivir y le has dedicado 20, 30, 40 años. Tienes que autoemplearte, cambiar de giro, emprender o asaltar un banco porque vivimos para pagar por estar vivos. Los rockeros enfrentan una realidad paralela, igual de complicada y regida por números sin corazón. No son propiamente empleados, quizá ya no se mueven bien, pero tienen algo que los Godínez no: talento, huevos, experiencia, nostalgia y respaldo de sus seguidores.

Iggy Pop sigue rockeando con energía a los 79. Los Rolling Stones y Deep Purple sacan discos chingones y salen de gira. Buddy Guy deslumbra con su guitarra a los 90. Y Willie Nelson sigue activo a los 93. Arderen vez de oxidarse, dice Neil Young.