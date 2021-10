Para millones de personas, entre las que me incluyo, el regreso de Abba significa una avalancha de recuerdos con cada canción. Además, en tiempos de redes, memes y mames, el disco Abba Voyage, la gira virtual hecha con hologramas y los sencillos “I Still Have Faith In You” y “Don’t Shut Me Down” ha descubierto una nueva ola de seguidores que no habían nacido cuando el grupo se desintegró en 1982. El fenómeno de la nostalgia por lo no vivido, le llaman.

Nunca fui fan, pero Abba sonó a lo largo de mi infancia y adolescencia conectadas a Radio Capital, La Pantera, Radio Éxitos y Radio Universal. Eran tan populares que sonaban en todas partes, en la tele, en la casa de mis tías, en las tiendas, en las fiestas... sin embargo, salvo la gran portada que hizo el artista Hans Arnold para el disco Greatest Hits de 1975, en la que aparecen caricaturizados con trajes e instrumentos fantásticos, no sintonicé con su eurovisión hasta muchos años después, al final de un reventón en Vancouver. Amanecimos viendo un especial de Abba en la televisión. “Gimme! Gimme! Gimme!” me pareció adelantada a su tiempo. Y en 2009 Madonna me dio la razón con su cover “Hung Up”.

En la docuserie Esto es pop les dedican un capítulo y explican porqué son la joya de la corona del europop. Son un productazo musical creado por los magos suecos de la producción, ellos mismos: Benny Anderson y Björn Ulvaeus, los BB de Abba que componen, tocan y producen. Más de 150 millones de discos vendidos y 48 hits en el Top Ten los respaldan. No son los únicos, prácticamente todos los cantantes exitosos han recurrido a los productores nórdicos porque han hecho del pop un arte y una ciencia.

Pues regresan 39 años después, estrenando disco y un espectáculo de conciertos virtuales en los que se presentarán los Abba-tars, creados por la misma compañía que hace los efectos especiales de Star Wars. En el 2000 les habían ofrecido mil millones de dólares por hacer una gira, pero se les hizo poca cosa. ¿Cuánto habrán cobrado por hacer ahora el disco y el show Abba Voyage que se presentará en 2022?

Lo que nunca me cuadró de Abba fue su estilo empalagoso, que tocó fondo en el disco Grandes Éxitos en español. De niño no podía definir lo cursi, pero lo intuía. De lo demás no quiero hablar, porque el ganador toma todo y el perdedor tiene que caer...