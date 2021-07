Capitalismo woke

Leí una nota que argüía que el etiquetado en los productos no había cambiado en nada la dieta de los mexicanos. Que la Coca-Cola es sumamente nociva para el organismo es una verdad universal. Pero no importa que la nutrióloga o el médico la prohíba (así fuera el mismísimo Doctor House), los consumidores se han pasado por las nalgas las advertencias de la OMS.

Hace unos días Cristiano Ronaldo, delantero de la Juventus, realizó una declaración woke durante una entrevista. Quién sabe si fue a propósito o no, pero su movimiento hizo perder a Coca-Cola 4 mil millones de dólares. Mientras iba a responder unas preguntas retiró dos botellas del refresco, patrocinador de la Eurocopa, y puso en su lugar una botella de agua. El gesto fue recibido por la opinión pública como un llamado a despertar, a tomar conciencia sobre lo dañino que resulta para la salud.

Como cosechar el aplauso fácil es lo de hoy, el futbolista francés Paul Pogba no tardó en imitar a CR7 al quitar una botella de Heineken de su mesa. La respuesta no se hizo esperar, quién sabe también si fue por orden de la compañía o una iniciativa personal, y el entrenador de Rusia, Stanislav Cherchesov, se burló durante una entrevista de CR7 y destapó una Coca-Cola in situ, con otra botella, al más puro albañil style.

Las redes sociales ardieron y los memes circularon de manera orgánica a una velocidad mayor que el gas del refresco. Qué tomará CR7 cuando come tacos, se pregunta Pedrito Fernández acostado en su cama. La incógnita que se plantea no está exenta de lógica. Quién se baja una Six Million Dollar Burger de Carl’s Jr. con agua Ciel. Como internet es el lugar donde la memoria nunca desaparece, la hipocresía de Cristiano Ronaldo no tardó en ser expuesta. Le tocó el turno de circular a las imágenes donde ha promocionado a otras marcas. En particular a KFC y Herbalife. Sobre este último hay un documental en Netflix que desenmascara el fraude implícito. Esta marca no sólo no ha podido demostrar que su mercancía nutra de verdad sino que su forma piramidal de negocio ha sido la ruina económica de miles de familias de latinos en Estados Unidos.

Por estos mismos días el chairo mayor, Roger Waters, también ha hecho una declaración woke. Pero esta sí a propósito. Denostó públicamente a Mark Zuckerberg. Cuestionó que cómo era posible que un pendejo como él tuviera tanto poder. Y todo porque le ofreció una cantidad exorbitante de dinero por usar una de sus canciones. Nunca mencionó la cantidad. Los golpes de pecho de Waters fueron aplaudidos por los wokes del mundo. Sin embargo, así como la gente no deja de tomar Coca-Cola tampoco deja de usar Facebook, o cualquier otra red social, en el fondo todas operan de maneras similares. Pero también las palabras de Waters no están exentas de hipocresía. Zuckerberg es un pendejo, bien, ¿pero y los millones de dólares que se embolsa Ticketmaster por la venta de los boletos de sus conciertos?

Como la memoria nunca desaparece, la hipocresía

de Cristiano Ronaldo no tardó en ser expuesta



Si se trata de proteger al consumidor, por qué permite entonces Waters que se le cobre un porcentaje. La respuesta es simple. Porque rebelarse contra eso implica perder dinero. Recordemos el caso Pearl Jam. El supuesto activismo de Waters es de dientes para afuera. Y se da baños de pureza al ofrecer un concierto benéfico de vez en cuando. Benéfico es un decir, porque aunque él no cobre, la logística y los honorarios de su staff y músicos él no los paga. Él no afloja un peso de su cuenta bancaria.

El nuevo puritanismo pretende descafeinar todo, pero por abajo del agua el capitalismo nos sigue fagocitando. Podrán cancelar a las personas que quieran, pero a los imperios jamás. Los futbolistas de ahora son unos monaguillos en comparación con las estrellas del pasado. George Best, Maradona, Pablo Larios no pretendían ser un ejemplo. Sólo querían vivir su vida. Algo que parece imposible ahora, sin la aprobación del vulgo.

La gran pregunta es: por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Si la gente se quiere matar a cocacolazos, déjenla. Si los fans quiere pagar 6 mil varos en primera fila por Roger Waters, perfecto. Nadie va a escuchar sus consignas, va a oír la música. Nadie ve los partidos de la Juve porque CR7 es un ejemplo, los vemos porque nos gusta el fut.

Que dejen de salmodiar, de sermonear, de dar lecciones de moral. Porque aquí abajo, en este mundo material, nada va a cambiar.