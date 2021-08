Me dio el bajón cuando leí que murió el bajista del trío ZZ Top mientras dormía en su casa, tras sufrir una lesión de cadera a los 72 años. Ser rockstar y colgar las botas roncando; vida y muerte envidiables. Pero qué tristeza da cuando su música te acompaña como perro fiel desde la adolescencia. Dusty Hill y el baterista Frank Beard jalaron al gran guitarrista Billy Gibbons para formar esa pequeña y vieja banda de Texas. Más de cincuenta años rolando con las barbas y la formación original intactas hasta su fallecimiento.

Hill se dedicó al rock y al boogie desde los trece años —número de la suerte que usaba atrás de sus sacos— y sería inexplicable sin el blues de Chicago con el que aprendió a tocar el bajo. De hecho, el origen del trío es el grupo familiar American Blues de su hermano. El nombre de ZZ Top fue una ocurrencia de Gibbons. No pretendieron descubrir el tono negro y, sin embargo, antes que la mega fama los topara los tres compadres ya tenían reputación por sus boogies matones, clásicos: “La Grange” de Tres Hombres, “Cheap Sunglasses” de Degüello y “Tush” de Fandango!, que Hill ajusticiaba con su ronco pecho.

En los ochenta se metieron con los sintetizadores y las cajas de ritmos para actualizar su sonido ranch. No sólo Depeche Mode fue una de sus referencias, Al Jourgensen de Ministry recuerda cuando Gibbons lo invitó a cenar en agradecimiento porque se pirateó sus programaciones para Eliminator de ZZ Top, el disco que los disparó a la estratósfera vía MTV con “Gimme All Your Lovin’”, “Legs” y “Sharp Dressed Man”, sus chicas y su Ford Coupe 33 rojo. Llevaron más allá el estilo que los hizo célebres con música electrónica para bailar, a Hill y a Beard les tocó mutar ese baile. También llevaron el ranch a su imagen inconfundible de las barbas más largas del rock y los lentes oscuros bajo el sombrero vaquero. Quince discos de estudio, cuatro en vivo y varias recopilaciones después, Dusty Hill tuvo que abandonar la gira del tostón porque ya no podía estar de pie. El motor del trío siguió en marcha con su amigo y técnico de guitarras, Elwood Francis, en el bajo.

Tiene su gracia permanecer vigentes medio siglo con discos como XXX y La Futura, con sus raps y sus rockabillys. Siempre grandes en vivo: las escenografías, sus bailes de pasito Hoot Kloot y sus musas rockeras. Los topé en Las Vegas durante un viaje de ácido en el centenario de Harley Davidson. Pura grasa de motocicleta, pollo frito y cerveza. Inolvidable Dusty Hill, girando su bajo de peluche a toda velocidad. Un Top Rocker.