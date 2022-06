Murió Fletch, el fundador y tecladista del trío techno inglés Depeche Mode, a los sesenta años, en su hogar.

DM es el grupo de música electrónica para bailar más popular en el mundo, cien millones de discos vendidos los respaldan. Pero el synth-pop les quedó chico, con los años evolucionaron y durante ese tiempo Andrew Fletcher, además de ser mánager, administrador y portavoz del grupo, fue también empresario, productor, papá y diyei.

Los ochenta siempre están de regreso. Hasta hace poco los profetas de la electrónica afirmaban que fue la última década creativa, después todo ha sido reciclar. Fletcher mantuvo el sintetizador como brújula ochentera en DM, marcaba la dirección musical y la atmósfera del grupo. Tocaba el bajo con Vince Clarke y Martin Gore desde 1976, venían directo del punk antes de ser seducidos por la new wave. Estaban a un cantante llamado David Gahan de convertirse en el cuarteto de synth-pop inspirado en una revista de modas. El punk y la moda siempre fueron de la mano, como se lee en El buda de los suburbios, de Kureishi.

Del pop electrónico bailable, Depeche Mode se transformó en esta entidad innovadora que Fletcher definió como la suma del blues + jazz + country + góspel + rock + pop, con teclados, sintetizadores, cajas de ritmo y sampleos. Cuando se fue Clarke entró Alan Wilder y después incorporaron a los músicos Christian Eigner y Peter Gordeno con batería, guitarra, bajo y piano, en un sonido híbrido que combinó lo mejor de todos los mundos. En ese proceso trabajaron con productores del calibre de Daniel Miller, Flood, Tim Simenon y Ben Hillier, en catorce álbumes. Algunos son enormes: Black Celebration, Music for the Masses, Violator, Songs of Faith and Devotion, Ultra y Sounds of the Universe.

Lo que nunca deja de sorprender son los sencillos con los que despeinaron al mundo. Colocaron 54 éxitos en las listas de popularidad, pero hicieron historia con “Just Can’t Get Enough” en 1981, “People Are People” —adoptada como himno gay en 1984—, “Never Let Me Down Again” en 1987 y la celebérrima “Personal Jesus” de 1989. Estos discos y canciones clásicas les reservaron su lugar en la historia. Mientras todo eso sucedía, en 2002 Fletcher abrió Toast Hawaii, una discográfica enfocada en la difusión de la música electrónica. Ahí empezó a producir y también a salir de gira como diyei.

En vivo también han sido un fenómeno espectacular. Tuve la oportunidad de verlos durante el Devotional Tour en 1993, la gira de su mejor disco, y qué deslumbrada nos dieron. Si deciden seguir se va a extrañar a Fletcher, era el alma de Depeche Mode.