El lado salvaje de Mónica Lavín La escritora y ensayista Ana Clavel nos aproxima con esta reseña al más reciente libro de cuentos de Mónica Lavín, y nos advierte: “Con el tiempo uno se acerca a las novedades editoriales de los amigos escritores con ilusión, pero también con cautela. Uno no es ya un lector inocente. De tanto leer, me he vuelto una lectora amañada y exigente. Con reserva semejante, pero también voracidad infinita, me adentré en el nuevo volumen de cuentos El lado Salvaje (Tusquets, México, 2024)”

Portada del libro El lado salvaje de Mónica Lavín Foto: Especial