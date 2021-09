En mi Top Ten de conciertos pachecos están el de Easy Star All-Stars con su Dub Side of the Moon en el Salón México, Sleep en el festival Nrmal y el campeón del riguroso smoking, Lee Scratch Perry con Mad Professor en el Centro de Convenciones de Tlatelolco. El dubstar Perry, llamado el patriarca del reggae, se petateó a los 85 años en Jamaica.

Pirado de Kingston, entre profeta rastafari, visionario y mafioso musical, Scratch fue diyei de sonidero, productor padrino y pionero del dub —el subgénero electrónico del reggae— que se cambiaba el nombre en cada disco, desde el Upsetter. Su talento fue detonar el reggae de Jamaica para el mundo y desarrollar el dub sin saber una nota de música. Tras una década en el Studio One Sound System, armó su grupo, construyó el célebre estudio Black Ark en un cuarto de su casa y ahí grabó los primeros reggaes con los Pioneers, los Heptones y los Wailers. A partir del ritmo y la experimentación con su consola, los efectos de eco y reverberación, los sampleos instrumentales y los remixes, creaba nuevas pistas musicales sobre las que cantaba e improvisaba el toast, antecedente del rap. Así fue como creó el dub, que hipnotizó en las pistas de baile y abrió la intersección del off-beat entre los negros jamaiquinos, los blancos ingleses y los americanos. A The Clash le produjo “Complete Control” y “Pressure Drop”; a los Beastie Boys, “Dr. Lee, PhD”; y al dúo electrónico The Orb, The Observer in the Star House. Lástima que le prendió fuego a su estudio en un mal viaje de ácido, era un siconauta atrabancado y fanático del LSD.

Un hombre flaco y bajito con una visión universal de la música, la mística y los negocios; tan intenso, volado y cabrón que se fumó la isla entera antes de esfumarse con las cintas de los Wailers para venderlas a Trojan Records, en Inglaterra y asociarse con Chris Blackwell, de Island. Mientras, Marley le bajó al baterista y al bajista de los Upsetters para hacerlos Wailers. Vivió en Estados Unidos, España y finalmente se casó y se quedó en Suiza —el hogar del LSD—, donde construyó el estudio Secret Laboratory en el que grabó un huato de su extensa obra: ochenta álbumes e incontables discos en vivo. Pero en 2015, pirómano alucinado de carácter volátil, también le prendió fuego a ese estudio. Eso sí, se mantuvo activo hasta la muerte, apenas el 13 de agosto había lanzado “No Bloody Friends”.

Por años dudamos quién era “El genio del dub” de Los Fabulosos Cadillacs en "Yo te avisé", hasta que dijeron: Winston Yellowman Foster. Aunque el genio siempre ha sido Lee Scratch Perry. Prendamos un marley en su honor.