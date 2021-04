La conciencia colectiva, una fuerza histórica

Una nueva historia de los acontecimientos En el pasado reciente, Robert Darnton integró la estructura de un amplio estudio en tres entregas sobre los libros y la Revolución Francesa. La primera, A Literary Tour de France. The World of Books on the Eve of the French Revolution, apareció en 2018; la segunda, Pirating & Publishing. The Book Trade in the Age of Enlightenment, empezó a circular en las primeras semanas de 2021. Ahora mismo, Darnton trabaja en el

manuscrito de The Revolutionary Temper. Paris 1749-1789. El siguiente apunte sobre la llamada conciencia colectiva boceta la manera en la que la historia es capaz de atender los medios ambientes simbólicos y los estados mentales colectivos, y anticipa el ámbito conceptual en el que se moverá la tercera y última entrega de Darnton sobre las atmósferas culturales en Francia en el siglo XVIII.