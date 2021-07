Cuando los rockstars se masomenean y sacrifican a sus seguidores por las nuevas audiencias, tres norteñas meten las manos al fuego por el rock. Mientras los Foo Fighters, en plena crisis de identidad y ventas, se ponen los Dee Gees para lanzar Hail Saint con pura música disco; y Metallica, el Maná del Metal, saca el autotributo The Blacklist con versiones pop latinas que incluyen a J Balvin, Ha*Ash, Mon Laferte, Juanes y The Warning, este trío de regias estrena “Choke”, primer sencillo de su tercer álbum producido por David Bendeth en Lava Records. Y son las únicas que pagaron derecho de piso para participar, justo cuando están en baba de todos.

El trío de poder y pop lo integraron en 2012 las hermanas Daniela Villarreal en la guitarra y la voz, Alejandra Villarreal en el bajo y el piano, y Paulina Villarreal en la batería, la voz y el piano. Eran adolescentes cuando llamaron la atención en YouTube con videos de cóvers, despachaban las rolas con la suficiente fuerza para que Kirk Hammett las reconociera por su versión de “Enter Sandman”. De las redes brincaron a las plataformas musicales y a los escenarios. Usan las métricas en su página como arma de contratación junto al historial de festivales en los que han tocado.

Talento + ovarios + producción, como si Joan Jett y Bonnie Tyler palomearan con Heart

Seguro que las arrullaron con un heavies for babies. Lo curioso es que se formaron después de jugar al Rock Band. La última vez que vino AC/DC, buena parte del público eran niños y adolescentes que los conocieron por el videojuego. The Warning —como el disco de Queensrÿche— ha grabado el EP Escape the Mind, los álbumes XXI Century Blood, Queen of the Murder Scene, y los sencillos “Free Falling” y “Narcisista”. Tienen gancho entre el metal noventero y la balada ochentera. Se miden con cualquier grupo de rock duro de moda, como Greta Van Fleet, Palaye Royal o las chavas de Voice of Baceprot.

Talento + ovarios + producción, como si Joan Jett y Bonnie Tyler palomearan con Heart. Ok, no tanto. Se financian a través de go found me, su cuarto de ensayo no está forrado de cartones de huevo, ya le abrieron a Def Leppard, Aerosmith, Alice Cooper, The Killers y Stryper. Pero acá todavía existen complejos entre los caballeros del metal para reconocer que tres damas rockean más recio que los Ni Foo Ni Fa y los Manatallica. En el reciente Iron Maiden affaire, Belinda y su sapito sentaron a los ridículos que exigen canciones de admisión a las roqueras. Entre las Bloody Benders, las Centellas y las Fuzzerellas, sólo faltaba que se hiciera la carnita asada con las Warning.