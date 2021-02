El pedal que hizo hablar y llorar a los instrumentos musicales es más que un efecto eléctrico. Nació con la sordina, el invento jazzero de los años veinte para tocar la trompeta. El pedal lo desarrolló el ingeniero de sonido Brad Plunkett en Vox durante los sesenta. Originalmente era para saxofón, trompeta y trombón, hasta que el guitarrista Del Casher lo conectó a su lira. Así empezó la historia del efecto que le dio voz a la guitarra eléctrica. Hendrix, Clapton y Gilmour lo inmortalizaron. Según los registros, la onomatopeya Wah-Wah existe en más de novecientas letras de canciones y una veintena de discos llevan ese título. Además, se convirtió en un mantra y fuente de inspiración.

Por ejemplo, “Wah-Wah” de George Harrison en el clásico All Things Must Pass de 1970. Desde el arranque la canción es un agasajo guitarrero y coral, atizado por una sección de metales preciosos y la guitarra slide de Harrison. El maestro andaba inspiradísimo. Su disco, producido por el loco Phil Spector, es una celebración luminosa con un grupo de antología que incluyó a Clapton, Klaus Voorman y Gary Brooker.

Robert Plant y Jimmy Page grabaron la canción “Wah Wah” en No Quarter, el disco electro-acústico producido por ellos mismos en 1994, con la Orquesta Metropolitana de Londres y un ensamble de doce músicos egipcios. No era la primera vez que el perro negro se cruzaba con la música de Oriente, pero la colisión musical de los dos mundos se pone mística. Acá pudimos escucharlos en el Palacio de los Deportes en esa gira, inolvidables. El desaparecido grupo Psychic Ills, encabezado por el guitarrista y cantante Tres Warren y la bajista Liz Hart, tienen una pieza de ambiente experimental de casi diez minutos de profundidad: “Ra Wah Wah”, un solo de guitarra con Wah que se mueve lentamente sobre un paisaje onírico acompañado por un clarinete. La incluyeron en su último disco, Inner Journey Out de 2016. Lástima que Warren murió hace justamente un año.

King Gizzard and The Lizard Wizard, el grupo australiano de sicodelia extrema, progresiva y mortal grabó la canción “Wah Wah” en su disco Nonagon Infinity de 2016, producido por su guitarrista y cantante Stuart Mackenzie. La letra y la voz se funden en un diálogo con la guitarra para crear un Wah conceptual de potencia inesperada. A este sexteto de dos bateristas —à la Grateful Dead— también lo hemos escuchado en vivo por acá. Son un show y una estupenda prueba de que guitarra que hace Wah-Wah, sí muerde.