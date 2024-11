Christian Nodal justifica por qué es un padre ausente para su hija Inti: ‘no ando de fiesta’ | VIDEO

Christian Nodal volvió a desatar enojo y asco entre los pueblos de México y Argentina, pues el cantante de rancheras no sólo trató a desmentir a Cazzu diciendo que sí sabía Ángela Aguilar era su amante y tratar de defender a su ahora esposa, sino que también quiso justificar el hecho de que es un padre ausente para Inti.

A través del live que al parecer su esposa Angela Aguilar lo obligó a hacer ayer en sus redes, Nodal habló acerca de la entrevista que ofreció Cazzu y que terminó con la reputación que tanto él como Ángela Aguilar tenían entre el fandom latinoamericano.

Cazzu: "Yo sólo quiero que dejen de hablar de mí".



Nodal: pic.twitter.com/dMlEyzZmOX — Karina 🙉🙈🙊 (@almarazkari) November 1, 2024

“Como hombre jamás haría eso. Me da mucha tristeza estar otra vez en esta posición… mi esposa jamás fue mi amante, solo hubo una conversación cuando la invité al Foro Sol", señaló todo fastidiado y sin dejar de tomar una extraña bebida verde, que muchos especulan no era un juguito orgánico.

Respecto al tema de su hija Inti, quien aún no nacía cuando, de acuerdo con la misma Ángela Aguilar, ya tenían su romance, Nodal dijo que la gente se la ha pasado criticándolo por no pasar tiempo con ella desde que se casó con la nepo baby de Pepe Aguilar. El famoso dijo que, si no la ve seguido y está ausente en su vida, es porque se la pasa chambeando.

" Cazzu " " Nodal " " Angela Aguilar " :

Son #Tendencia porque ya salio la ex pareja del ya conocido infiel 4000, desmintiendo al venenito con respecto a unas afirmaciones donde decia que todos estaban al tanto de la infidelidad.

Pum les callo el hocico

Siganme para mas 🙏 pic.twitter.com/OHtPhzRftR — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) November 1, 2024

“Se han inventado tantas cosas, que yo debería estar preso, sin sacar música, en alcohólicos anónimos, que, si me casé por un contrato de mi suegro, que me ando peleando por dinero de mi bebé, y créanme que es bien difícil no compartir con ella el tiempo que quisiera... Yo trabajo mucho, no ando de fiesta los fines de semana. Se complica mucho la situación”, dijo.

Nodal reiteró que no le fue infiel a Cazzu y dijo que ella fue la que lo dejó de amar: “yo jamás he sido infiel, mi esposa ha sido una mujerona, siempre me ha respetado a mí, a Julieta y mis vínculos, me ha ayudado a asesorarme, a llevar mejor las cosas, a Inti", agregó.