Incorregibles de Santa Martha enseñan el valor de lo diferente

Unos alumnos incorregibles que son inscritos en Santa Martha, una escuela que promete reformarlos a como dé lugar, enseñarán la importancia de abrazar la diferencia y demostrarán que siempre hay un lugar para todas aquellas personas que se sienten incomprendidas y rechazadas.

Estos estudiantes son los protagonistas de Incorregibles de Santa Martha, la nueva serie original de TelevisaUnivision, que promete un contenido innovador enfocado a los jóvenes.

“Sabíamos que íbamos dirigidos a un público difícil que no está todo el tiempo en la televisión, entonces, muchas acciones de los personajes y la serie ocurrirán en lo digital también”, explicó ayer en la presentación de la serie Carlos Murguía, quien, junto con Eduardo Murguía, se encargó de la producción ejecutiva del proyecto que incluye a nuevos rostros de la televisión, temas musicales, bandas y actores invitados.

Entre los nuevos rostros se encuentra Omar Isfel, quien tiene su primer protagónico y da vida a Luis Núñez, un adolescente egoísta que nunca quiere ayudar a alguien y que prefiere tener seguidores en lugar de amigos. El joven actor hace mancuerna con su madre en la vida real, Violeta Isfel, quien interpreta a una mamá sobreprotectora.

“Para mí ha sido una aventura increíble, porque Luis me saca de mi zona de confort, es todo lo contrario a mí, es superextrovertido, superbromista. Desde pandemia empecé a picar piedra, hacía casting y no me quedaba”, compartió el actor Omar Isfel.

Otro de los actores que forman parte de la serie, que contará con 88 capítulos divididos en dos temporadas, es Manzano, quien se pone en la piel de Bebé Benito Berlinga, el fósil de la escuela, quien muchas veces juega el papel del gandalla y bullying.

“Soy el fósil de la escuela, el alumno más viejo y más incomprendido que está viendo pasar a las generaciones, mientras es el más grande. Es incomprendido por sus papás, busca cubrir su inseguridad a través del bullying y de lo gandalla, pero en el fondo tiene muy buen corazón”, detalló Manzano en entrevista con La Razón.

La serie de TelevisaUnivision, además de retratar esa etapa de la vida en la que los jóvenes se sienten rechazados e incomprendidos, también explora temas actuales que para las generaciones de hoy son inmediatos como la diversidad de género o la inclusión.

“La serie tiene temas sin tabú, salen tópicos como la homosexualidad, la inclusión de género y de la discapacidad, todo lo que se ve reflejado en un salón escolar”, explicó a este diario la actriz Ana Luisa Monjarás, quien da vida a Anita, una aspirante a reportera que andará tras los chismes que se generan dentro de la escuela.

Para la actriz, Incorregibles de Santa Martha permite entender que “siempre hay un lugar para esas personas diferentes. Lo que te hace diferente, que la gente ha resaltado como defecto, es tu mayor virtud”, externó.

La serie también cuenta con la actuación de Isabela Coppel, quien interpreta a Zoé Rodarte, una adolescente enojada con la vida, pues nació sin poder caminar y está sujeta a una silla de ruedas. Una participación relevante, ya que la artista logrará que en la pantalla chica los jóvenes que viven con alguna discapacidad se vean representados y fuera de los clichés o estereotipos habituales.

En la serie, los jóvenes inscritos en ese peculiar colegio se enfrentarán a prohibiciones, como la de no usar celular ni enamorarse de nadie de la escuela.

Incorregibles de Santa Martha se estrenará el próximo 11 de noviembre por Canal 5 y ViX. Se transmitirá de lunes a viernes a las 19:00 horas.