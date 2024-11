¿Cancelan ‘Una Familia de Diez’? Jorge Ortiz de Pinedo reacciona al ‘final’ de su programa

Jorge Ortiz de Pinedo generó polémica recientemente, pues su estado de salud actual y las recomendaciones del médico de dejar los escenarios, además de la reciente cancelación de Como dice el dicho, hizo que muchos se cuestionaran sobre el futuro del exitoso programa de Una Familia de Diez.

Después de 17 años al aire, la posibilidad de una cancelación del programa Una Familia de Diez ha preocupado a miles de personas que disfrutan de ver en la televisión a Plácido López, Renata González, Don Arnoldo y todos los López González, pues el proyecto ya forma parte del mundo de la televisión.

Plácido logró salvar el prestigio de la "Palmera Cocotera" ¡Y de paso el de sus colaboradores! 😂



Disfruta de #UnaFamiliaDeDiez, todos los domingos a las 7:00 p.m. MEX por #LasEstrellas pic.twitter.com/MIBl5D3yS3 — Una Familia de Diez (@familiade_10) November 11, 2024

¿Por qué decían que Jorge Ortiz de Pinedo ‘canceló' Una Familia de Diez?

Fue el periodista Juan José Origel quien contó que supuestamente iban a terminar las transmisiones del famoso show de comedia y después, el comunicador Alex Kaffie se unió a las especulaciones y señaló que todo tenía que ver con un desacuerdo entre de Pinedo y Televisa.

Kaffie indica que el descontento vendría de que la próxima temporada de Una Familia de Diez no se estrenará en horario estelar los domingos, pues en su lugar, pondrán Más Vale Sola, la serie de Cecilia Galiano y María Elena Saldaña ‘La Güereja', lo que habría molestada al productor y director.

Jorge Ortiz de Pinedo niega cancelación de Una Familia de Diez

El actor salió a desmentir la cancelación del programa, pues aseguró que la familia está asegurada hasta el 2026, por lo menos. “No canceló mi programa. Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona”, aseguró a Maxine Woodside.

Después de los recientes rumores sobre la cancelación de la serie “Una familia de diez” y una fuerte recaída en su salud, Jorge Ortiz de Pinedo niega rotundamente esta noticia y explica que todo se ha tratado de un mal entendido. pic.twitter.com/BDC5SrbAUz — TVyNovelas México (@TVyNovelasMex) November 10, 2024

Hasta ahora, está al aire la temporada 11 del programa y se espera que el 2025 llegue la doceava. Sin embargo, aún en 2026 hay planes para el programa por lo que queda un buen rato antes de que acabe.

Cabe recordar que mucho se ha especulado también sobre la carrera de Jorge Ortiz de Pinedo, pues si bien los médicos le han recomendado dejar los escenarios, él no ha pensado aún en retirarse: “No estoy muriendo, como se ha especulado. Seguiré produciendo, escribiendo, dirigiendo y actuando en televisión y cine. No estoy retirado (…) Dentro de mis posibilidades y hasta que el cuerpo aguante, continuaré trabajando”, explicó.