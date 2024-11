Gala Montes habla de Adrián Marcelo tras su pelea en La Casa de los Famosos México 2| VIDEO

A pesar de que ya terminó La Casa de los Famosos México 2 y la mayoría de los habitantes han regresado a su vida normal, parece que no terminan las rencillas entre Gala Montes y Adrián Marcelo, quienes no han dejado de pelear en redes sociales por las declaraciones que el otro realiza sobre su rival.

El pleito entre Adrián Marcelo y Gala Montes inició cuando la mujer decidió reaccionar a los comentarios que por muchos usuarios, son señalados como violentos en contra de las mujeres, a pesar de que el comediante se escudaba en que todo se trataba de ‘humor nero’

Esto fue lo que inicio todo hasta llegar al "abandono" de la casa por parte de Adrián Marcelo.



La producción LE DIO la oportunidad (una vez más) a Adrián Marcelo de que limpiará su imagen, tuvo muchas ayudas por parte de producción para no exhibirlo más, siempre decían "Si no… pic.twitter.com/j2pu0h5Y1I — NotiDrag 🇲🇽 (@DragsNoti) September 4, 2024

Gala Montes habla de su relación con Adrián Macelo tras salir de La Casa de los Famosos México 2

La actriz asegura que el influencer regiomontano no ha cambiado, pues recordó lo vivido con Adrián Marcelo dentro de la casa. A pesar de que ya han pasado casi dos meses desde que terminó el reality, la joven señala que el famoso no ha dejado de buscar generar polémica con ella.

“Sigue atacándome en redes sociales, sigue atacando a otras mujeres. A mí me da gusto que haya pasado a nivel y en cadena nacional porque nos dimos cuenta de una problemática muy grave de este país que es la violencia contra la mujer que tenemos sumamente analizada. Mi mamá, Adrián y todos los haters solo me fortalecen más”, platicó.

Ante esto, Gala menciona que quiere ser recordada como alguien que no se queda callada ante las agresiones que pueden surgir de un individuo como el famoso: “Me siento bien. Obviamente a veces es difícil porque tienes mucha gente que te ataca, pero también hay quien se acerca y que te quiere. Yo no quiero morirme y que me digan ‘qué bonita fue’; yo lo que quiero es ayudar”, continuó.

“Nunca me imaginé esto que es tan bonito. Yo tengo una personalidad de ayudar y hacer activismo; mi sueño es ir a Siria a ayudar gente. Mi sueño hubiera sido ser periodista, pero soy actriz y lo hago a través del arte”, contó Gala Montes, quien aseguró que tras su pelea con Adrián Marcelo, ha logrado conectar con personas que le agradecen su valentía.