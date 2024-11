Judas Priest en México 2025: Esta es la fecha, lugar y precios de boletos

Una de las legendarias bandas del heavy metal viene a México. Se trata de Judas Priest, agrupación liderada por Rob Halford, regresa al país para ofrecer espectaculares conciertos en solitario, en el que tendrá como telonero a otra reconocida banda de la escena y se trata de Opeth.

Judas Priest viene a México el próximo 4 de mayo del 2025 y se presentará en la Arena CDMX. Además, la banda tendrá una presentación en la Arena Monterrey el próximo 7 de mayo del 2025.

Judas Priest en México 2025

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Judas Priest en México?

Los precios de los boletos para ver a Judas Priest en México podrían oscilar entre los 700 y 3000 pesos aproximadamente, aún no se dan a conocer los precios oficiales, pero se consideran los costos de conciertos anteriores, por ejemplo, el show de Megadeth en el mismo recinto tuvo preciso desde lo 500 hasta los 2,200 pesos mexicanos.

Zona Pepsi – 2 mil 134 pesos

Amarillo – 2 mil 134 pesos

Barcel Fuego – 2 mil 134 pesos

Zona Marriot – 2 mil 134 pesos

Cancha VIP – 1 mil 883 pesos

Roshfrans – 1 mil 757 pesos

Mccormick – 1 mil 757 pesos

Naranja – 1 mil 757 pesos

Zona miniso – 1 mil 381 pesos

Banco azteca – 1 mil 381 pesos

Verde – 1 mil 381 pesos

Super palco platino – 1 mil 67 pesos

Super palco ron botran vista limitada – 1 mil 67 pesos

Super palco ron botran – 1 mil 67 pesos

Super palco platino botran – 1 mil 67 pesos

Cancha rojo – 1 mil 4 pesos

Capacidades diferentes – 942 pesos

Celeste – 942 pesos

Rosa – 753 pesos

Morado – 628 pesos

Aqua – 502 pesos

La venta de boletos de Judas Priest comienza el próximo 15 de noviembre por Superboletos, por lo que los fans deben estar pendientes de la plataforma para poder adquirir sus entradas.

Judas Priest es una de las bandas más legendarias del heavy metal, algunos de sus temas más populares son “Turbo lover”, “Breaking the law”, “Painkiller” o “you’ve got another thing comin’”, entre muchas más.

La ultima vez que la agrupación estuvo en México fue en el 2022 en un festival que se realizó en Monterrey y la última vez que pisó la Ciudad de México, fue en el Hell and Heaven de 2019, en donde compartió cartel con Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, Megadeth, entre otras bandas.

Rob Halford es uno de los artistas que más ha apoyado a nuevos artistas del rock y del metal, ya que ha hecho duetos con varias bandas emergentes, por ejemplo, en su momento lanzó un tema con In This Moment y también con Five Finger Death Punch, quienes ahora son figuras consolidadas en la música.

Rob también fue pionero en la vestimenta clásica del rock, ya que él fue el que comenzó a usar chamarras de cuero, gorras y hasta elementos que recordaban al sado.