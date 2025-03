La Casa de los Famosos All Stars: Laura Bozzo y Dania Méndez estallan contra Luca Onestini | VIDEO

Este miércoles, en La Casa de los Famosos All Stars se desató un fuerte pleito que como epicentro tuvo a Dania Méndez, Luca Onestini y Aleska Genesis, pero en el que se involucraron otras de las personalidades que viven en la misma casa.

En los días recientes, la relación de Aleska Génsis y Luca Onestini había causado fricciones en La Casa de los Famosos All Stars, que si bien tratan de mantenerse bajo control, han provocado un par de peleas en la semana, por lo que la casa se ha divido en bandos.

Se desata el pleito en La Casa de los Famosos All Stars

Después de que la producción mostró los detalles del conflicto y los famosos obtuvieron una perspectiva general, Dania comentó que “la amistad se fracturó”, pero trató de mantenerse tranquila e incluso rio por la situación.

Ante esto, durante su réplica, Luca dijo “me haces gracia, casi eres ridícula”, lo que hizo estallar a Laura Bozzo, quien se levantó de su lugar para gritarle al italiano: “Tú no le vas a decir ridícula. Hasta acá me tienes. Tú no vas a faltar el respeto a nadie”, expresó.

Por su parte, Dania cuestionó: “¿Por qué soy ridícula? Primero respeta a las mujeres, sé un poco más caballero, un poco más humilde", expresó. Ante esto, Erubey de Anda quiso intervenir al decir que no habían entendido a Luca, ante lo que Dania expresó “tú no te metas”.

Para decirle ridícula a Dania nomás nosotros pendejo, no va a venir un italiano a querer insultar a una mexicana. 🤬#LCDLFAllStars pic.twitter.com/nQD9tPOG6Y — Soy Marbe (@BellaIndirecta) March 6, 2025

Tras ser interrumpidos por los conductores, Laura le dijo a Luca más calmada “no se le dice ‘ridícula’ a una mujer”. Por su parte, Dania expresó “qué patán, la que se lo queda pierda Aleska”, advirtió a la modelo, por quien comenzó todo el conflicto desde hace días.

“La que se lo queda pierde”, la pendeja de Dania confirmando que está ardida porque Luca no quiso ser más que un amigo para ella.🤦🏻‍♀️



Hasta ahora tiene el premio de la más bruta y falsa de la casa.🤣🤣🤣#LCDLFAllStars #LCDLF5pic.twitter.com/9IUlpjx4ec — Nicole x 1ΞX0✴ (@N3XOT9) March 6, 2025

¿Qué pasó en la noche de cine?

Durante la noche de cine, la producción del programa mostró lo que ya conocíamos sobre el pleito por la repentina amistad entre Aleska Génesis y Luca Onestini que provocó que Dania Méndez enfureciera.

Mujeres como Laura Bozzo se pusieron en su momento de lado de Dania, mientras que Luca se mostró bastante enojado, pues para su perspectiva, él no hizo nada malo al volverse cercano a Aleska, aunque no les pareció así a varios de los habitantes.

Esto llevó a la ruptura en la amistad de Luca Onestini y Dania Méndez, que terminó de reventar esta noche de miércoles por la transmisión del cine, donde vieron cómo hablaban del otro.