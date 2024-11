Muere Song Jae-rim, actor de k-dramas a los 39 años; encuentran una carta junto a su cuerpo

La mañana de este martes, se dio a conocer la muerte de Song Jae-rim, actor y modelo coreano de 39 años. El mundo del entretenimiento y el k-pop se vistió de luto tras el sensible fallecimiento y las circunstancias que rodean su deceso. La noticia fue anunciada por la policía de Seongdong en Corea del Sur.

La familia de Song Jae-rim organizó su despedida en la sala funeraria del Hospital St. Mary de Yeouido, donde instaló un espacio conmemorativo para que fans y amigos puedan despedirse y rendir tributo al actor. Su cuerpo será trasladado al Crematorio de Seúl.

“Hoy nos despedimos de una estrella cuya luz nunca se apagará del todo. Dejaste una marca en nuestros corazones con tu talento, calidez y risa. Que descanses en paz y que tu legado siga inspirando. Te extrañamos profundamente, pero nunca te olvidamos”, escribió uno de sus fans recientemente.

¿De qué murió Song Jae-rim?

Un portavoz de las autoridades mencionó que hasta ahora, se siguen realizando las investigaciones correspondientes sobre la muerte de Song Jae-rim, por lo que no se ha informado respecto a su causa de muerte, aunque se sabe que se encontró una carta junto a su cuerpo.

Sobre dicha carta, no se ha revelado el contenido. Las autoridades han mencionado que no hay indicios de que en el departamento se haya realizado un delito en el que la vida del joven fuera privada

El fallecimiento del artista ha generado consternación entre sus fanáticos, al tratarse de un querido actor quien aun estaba en sus años jóvenes.

¿Quién era Song Jae-rim?

Song Jae-rim nació el 18 de febrero de 1985 y demostró su pasión por el modelaje desde temprana edad, cuando participó como protagonista de la serie The Moon Embracing The Sun, momento en que su carrera comenzó a crecer de manera importante. También participó en otros dramas como Our Gab-Soon, Clean with Passion for Now y I Wanna Hear Your Song.

Su último proyecto se estrenó este 2024 y se trató del dorama Queen Who. También fue portada en revistas de moda como Vogue Girl Korea, GQ Korea y Marie Claire Korea.